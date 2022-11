Coupe du monde 2022: le Sénégal ne confirme pas le forfait de Mané mais s'inquiète

Le président de la Fédération sénégalaise de football n'a pas confirmé le forfait de star Sadio Mané pour la Coupe du monde 2022, tout en se montrant inquiet sur une possible absence de l'attaquant du Bayern Munich.

Le Sénégal ne confirme pas le forfait de Sadio Mané pour la Coupe du monde, après l'annonce de son absence par L'Equipe, As et Bild, ce mercredi. Augustin Senghor, le président de la Fédération, s'est tout de même dit "inquiet" pour sa star, blessée mardi soir à douze jours de la Coupe du monde lors du match de championnat entre le Bayern Munich et le Werder Brême (6-1).

"Imaginez que la France perde Benzema, a déclaré Senghor à l'AFP. On croise les doigts, on est inquiet depuis les nouvelles qui nous sont parvenues hier (mardi). Nous attendons la consultation du département médical (du Bayern) et une notification officielle de la part du club. La rigueur veut qu'on attende des infos fiables venant du club lui-même."

Le Sénégal attend des nouvelles du Bayern

Les responsables sénégalais ont tenté de s'informer auprès de l'entourage du joueur qui leur a dit attendre lui-même une communication officielle de la part du club. "C'est notre joueur vedette, l'équipe avec Sadio Mané ou l'équipe sans Sadio Mané, ce n'est pas la même chose, mais on s'adapterait", a déclaré Augustin Senghor. Selon As, le club bavarois aurait prévu de diffuser un communiqué dans les prochaines heures pour officialiser le forfait.

Alors que le staff bavarois avait évoqué un coup sur le tibia, Mané souffrirait d'un tendon et devrait observer plusieurs semaines de repos, selon plusieurs médias. Le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des nations, retient son souffle jusqu'au plus haut sommet de l'Etat depuis la sortie sur blessure dès la 21e minute du match, trois jours avant la communication de la liste du Sénégal pour le Mondial, prévue vendredi.

Touché, Sadio Mané s'est allongé sur la pelouse, a été soigné et a tenté de reprendre sa place, avant de faire signe à son entraîneur de le remplacer. Le président Macky Sall a publié un message sur Twitter: "Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l'ai dit: Sadio, coeur de Lion! De tout coeur avec toi! Dieu te bénisse!"