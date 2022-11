Terrible coup dur pour le Sénégal, Sadio Mané serait forfait pour la Coupe du monde

Blessé mardi lors de la large victoire du Bayern contre le Werder Brême (6-1), Sadio Mané serait forfait pour la Coupe du monde avec le Sénégal, selon L'Equipe et As.

La Coupe du monde se disputera vraisemblablement sans l’une des superstars actuelles du football mondial. Sadio Mané, deuxième du dernier Ballon d’or, serait forfait pour la plus grande des compétitions, annoncent L’Equipe et As ce mercredi. Selon le journal espagnol, le Bayern va publier un communiqué dans les prochaines heures pour annoncer cette cruelle nouvelle.

L’attaquant sénégalais s’est blessé mardi lors de la large victoire du Bayern Munich contre le Werder Brême (6-1) en étant remplacé dès la 21e minute de jeu. Alors que le club bavarois s’était montré plutôt rassurant en évoquant un coup sur le plateau tibial ce mercredi matin, la blessure serait finalement plus grave que prévue puisqu’elle touche un tendon. Cela nécessiterait plusieurs semaines d’arrêt pour l’ancien joueur de Liverpool synonymes de forfait pour le Mondial.

Pas encore de confirmation officielle

Aucune confirmation officielle n'a encore été formulée par le Sénégal ou le joueur. "Il a été touché à la tête du tibia, avait déclaré Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern, mardi soir. C'est un endroit délicat. Il doit passer une radio pour clarifier (la blessure, ndlr)."

L'un de ses adjoints s'était, lui, montré plus optimiste. "Sadio Mané a été touché à la jambe, ce qui lui a causé une petite douleur nerveuse, a expliqué Dino Toppmoeller. Rien de bien sérieux et sa participation à la Coupe du monde ne devrait pas être compromise."

Le ton a radicalement changé quelques heures plus tard et le Sénégal s'apprête donc à disputer le troisième Mondial de son histoire sans son meilleur joueur. Les Lions de la Téranga, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier, sont placés dans le groupe A avec le Qatar, pays hôte, l'Equateur et les Pays-Bas. Leur première rencontre aura lieu face aux Néerlandais le lundi 21 novembre.