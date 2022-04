Coupe du monde 2022: "Le tirage aurait pu être plus difficile", reconnait Lloris

Sur l’antenne de RMC dans Rothen s’enflamme ce vendredi, Hugo Lloris, gardien et capitaine de l’équipe de France, a livré son ressenti sur le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un barragiste (le Pérou, l’Australie ou les Emirats arabes unis), le Danemark et enfin la Tunisie… voilà le programme de l’équipe de France en phase de poules de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un tirage au sort relativement clément pour les champions du monde en titre.

"C’est toujours délicat car on ne connait pas encore dernier adversaire, nuance Hugo Lloris, gardien de but et capitaine des Bleus sur l'antenne de RMC, dans Rothen s'enflamme. Il faudra attendre les playoffs. C’est assez curieux, le Danemark on les a affronté en 2018. On a aussi la possibilité de retrouver le Pérou ou l’Australie. La Tunisie ce sera un match particulier avec la communauté tunisienne qui est assez importante en France. Ce sera un match spécial. Quand on voit les autres poules, le tirage aurait pu être plus difficile. Dans une phase de Coupe du monde, il n'y a pas de match facile. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité."

"Le premier match sera déterminant pour prendre le maximum de confiance"

Pour le capitaine de l'équipe de France (137 sélections), l’ordre des matchs sera aussi important (voir le calendrier ci-dessous): "Par expérience, le premier match est toujours important pour bien entrer dans la compétition. Lors des trois dernières éditions, ça a toujours été difficile pour le tenant du titre, avec des éliminations en phases de poules ou des premiers matchs difficiles à gagner. Le premier match sera déterminant pour prendre le maximum de confiance."

Le portier de Tottenham n’oublie pas un autre paramètre clé puisqu’une fois n’est pas coutume, le Mondial se déroulera en plein milieu de la saison et non en été: "C’est quelque chose de nouveau, confirme Lloris. On jouera le deuxième jour (le 22 novembre), ça limite la préparation. On va finir le championnat et une semaine ou dix jours après, la compétition va démarrer. Les vacances, on les aura au mois de juillet. Ce sera difficile de faire une phase de préparation athlétique. Jouer en novembre ou en juin sont deux choses différentes", conclut le champion du monde.

Mardi 22 novembre: France-Barragiste (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis) à Al Rayyan

Samedi 26 novembre: France-Danemark à Lusail

Mercredi 30 novembre: France-Tunisie à Al Rayyan