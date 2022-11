Coupe du monde 2022: le titre d'un chanteur de BTS dévoilé et prévu pour la cérémonie d'ouverture

Le titre "Dreamers" de Jung Kook, chanteur du groupe de K-pop BTS, est le dernier single de la bande-son officielle de la Coupe du monde 2022. Il sera interprété dimanche lors de la cérémonie d'ouverture de la compétition.

La bande-son officielle de la Coupe du monde est enfin complète. Le titre "Dreamers", interprété par le chanteur coréen Jung Kook, membre du groupe de K-pop BTS, a été dévoilé ce dimanche, jour du début de la compétition. C'est le sixième single de la bande-son, après "Hayya Hayya (Better Together)", "Arhbo", "The World is Yours to Take", "Light The Sky" et "Tukoh Taka".

Jung Kook jouera son nouveau titre lors de la cérémonie d'ouverture, avant la première rencontre du Mondial entre le Qatar, pays hôte, et l'Equateur. Il sera accompagné de l'artiste local Fahal Al-Kubaisi.

Plusieurs artistes avaient refusé de participer à la cérémonie d'ouverture

Le flou a longtemps plané sur le nom des artistes présents lors de la cérémonie d'ouverture. Robbie Williams, les Black Eyed Peas, Major Lazer, David Guetta, Enrique Iglesias, Maroon 5, J Balvin ou Post Malone seront au Qatar pour assurer des concerts, mais ne souhaitaient visiblement pas être mis en avant lors de la cérémonie d'ouverture.

De nombreux artistes ont en effet été critiqués lorsque leur nom a circulé pour participer à cette cérémonie. Dua Lipa, par exemple, a publiquement annoncé son refus d'aller donner un concert au Qatar. D'après les médias espagnols, Shakira, qui avait chanté l'hymne du Mondial 2010, a elle aussi refusé de participer aux festivités pour cette Coupe du monde.