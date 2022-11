Coupe du monde 2022: la polémique autour de l'écologie relancée, la climatisation fonctionne pour le match d'ouverture

Sujet sensible de cette Coupe du monde, la climatisation sera fonctionnelle à Al-Khor, au stade Al-Bayt pour le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur ce dimanche (17 heures).

Le premier match de la Coupe du Monde entre le Qatar et l'Equateur, qui débute à 17 heures à Al-Khor (30 kms au nord de Doha), se jouera avec la climatisation dans les tribunes du Al-Bayt Stadium. Dehors, autour du stade, il fait 27 degrés avec du vent qui fait soulever le sable. A l’intérieur, la climatisation souffle du frais au-dessus des têtes dans la tribune de presse. La température ressentie est d'à peine 20 degrés par endroit dans le stade.

La climatisation, l'un des sujets épineux

L'activation de la climatisation est censée être "ponctuelle", en ne fonctionnant que dans les zones "où les gens en ont besoin, en l'occurrence le terrain et les tribunes", confiait le Dr Saud Abdulaziz Abdul Ghani, professeur d'ingénierie et concepteur du système, à RMC Sport. "Notre technique de circulation de l'air refroidit l'air, le filtre et le pousse vers les joueurs et le public. Chaque enceinte est rafraîchie jusqu'à une température confortable d'environ 20°C".

"Une température de 24°C en soirée est totalement supportable pour jouer au football. On étudiera précisément, pour chaque rencontre, si cela mérite l'utilisation de la climatisation, surtout pour les matchs en journée, rappelle un membre du Comité suprême. Pour l'instant, aucune inquiétude, les températures sont parfaitement supportables pour tous."

Ces derniers jours, les prévisions (qui restent donc à affiner) affichaient 28°C en journée au maximum, 24°C en soirée, 22°C la nuit. Il est même prévu que l'air se rafraichisse légèrement au fur et à mesure que la compétition avance. Pour la FIFA, "la température extérieure devrait osciller entre 18 et 24°C".