Coupe du monde 2022: les Bleus seront à nouveau champions du monde selon un simulateur

D'après les algorithmes d'un simulateur, l'équipe de France est l'équipe qui a le plus de chances d'être sacrée championne du monde, le 18 décembre à l'issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et si l’équipe de France devenait la troisième équipe de l’histoire à conserver son titre de championne du monde ? Tenants du titre depuis leur triomphe en Russie en 2018, les joueurs de Didier Deschamps brigueront une deuxième victoire de rang lors de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre), un exploit que seuls l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958, 1962) ont réalisé. En attendant de connaître le nom du futur lauréat, les Bleus ont le droit de rêver. Car la magie des algorithmes les propulse à nouveau sur le toit du monde.

Les Bleus devant le Brésil et l'Espagne

C’est en tout cas ce qui ressort d’un simulateur pour The Analyst après 1000 versions différentes du tournoi. Les partenaires de Kylian Mbappé sortent vainqueurs de la Coupe du monde dans 17,93% des cas. Derrière la France, le Brésil de Tite arrive à la deuxième place des candidats à la victoire au stade Lusail (15,73%). L’équipe de Neymar n’a plus gagné la Coupe du monde depuis 2002. Suivent l’Espagne (11,53%), l’Angleterre (8,03), la Belgique (7,90), les Pays-Bas (7,70), l’Allemagne (7,21) et l’Argentine de Lionel Messi (6,45).