Coupe du monde 2022: les causes du décès du journaliste Grant Wahl, mort au Qatar, révélées par son épouse

Céline Gounder, veuve du journaliste américain Grant Wahl décédé au Qatar, a livré ce mercredi les conclusions d’une autopsie réalisée sur son époux mort pendant le Mondial 2022. Le reporte a succombé de causes naturelles non liées au Covid-19 ou à un empoisonnement.

Mort au Qatar pendant sa couverture de la Coupe du monde de football, l’Américain Grant Wahl a involontairement alimenté les critiques contre l’Etat du Golfe à travers certaines rumeurs autour des causes de son décès.

Sa mort en plein Argentine-Pays Bas est intervenue quelques jours après avoir été refoulé d’un stade à cause d’un tee-shirt arc-en-ciel en soutien à la cause LGBTQIA+. Après le retour du corps de son époux aux Etats-Unis, Céline Gounder a confirmé que le reporter était bien décédé de cause naturelle.

"Il est décédé d’un anévrisme aortique"

Invitée de l’émission matinale de la chaîne CBS, Céline Gounder a confirmé qu’une autopsie avait été réalisée dès le retour de la dépouille de Grant Wahl sur le sol américain. Personnalité bien connue des médias, celle qui est également docteur en médecine a démenti toutes les rumeurs au sujet du journaliste.

"Vendredi, je me préparais pour quelques derniers coups de téléphone et j’ai reçu un message d’un des amis et collègue de Grant depuis le Qatar. Ensuite j’ai vu des messages sur Twitter, mon téléphone ou mon mail, a raconté veuve du reporter. J’ai appelé un journaliste sur place et il m’avoir avoir assisté à la scène au stade. Que sur place les secours ont tenté de lui faire un massage cardiaque pendant près de 20 minutes et de l’évacuer vers l’hôpital."

Et de préciser, sur les détails causes de la mort du journaliste: "L’autopsie réalisée à New-York a montré qu’il est décédé d’un anévrisme aortique. […] C’est quelque chose qui pouvait arriver depuis des années et pour une raison quelconque c’est arrivé à cet instant précis."

La veuve met fin aux théories complotistes

Interrogée sur les théories autour de la mort de Grant Wahl, qui se disait très fatigué ces derniers jours, Céline Gounder a demandé aux gens de respecter la période de deuil à laquelle sa famille et les proches du journaliste ont droit après sa mort. C’est notamment à cause de la douleur que le frère du reporter a émis une hypothèse autour de son décès selon la veuve. Dans une tribune publiée sur le site où le défunt écrivait, sa compagne lui a rendu un vibrant hommage. L’occasion aussi de désamorcer les théories du complot autour d’un possible assassinat.

"Grant est décédé de la rupture d'un anévrisme non détecté de l'aorte ascendante à croissance lente avec hémopéricarde. La pression thoracique qu'il a subie peu de temps avant sa mort peut avoir représenté les premiers symptômes, a ainsi expliqué le médecin dans son texte. Peu importe le nombre de CPR ou d’impulsion n’aurait permis de le sauver. Sa mort n'était pas liée au COVID. Son décès n'était pas lié au statut vaccinal. Sa mort n’avait rien de répréhensible."