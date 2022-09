Travailleurs immigrés, stades climatisés… L'Émir du Qatar répond aux polémiques autour du Mondial 2022

Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Emir du Qatar, a accordé un long entretien au magazine Le Point. À un peu plus de deux mois de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), il en a profité pour tenter de déminer certaines polémiques autour de la compétition.

Ce sont des sujets qui plongent le Mondial qatari au cœur de plusieurs vives polémiques depuis de nombreuses années. À un peu plus de deux mois du début de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani est revenu, au cours d’un entretien accordé au magazine Le Point, sur deux critiques qui sont formulées à l’encontre de l'Émirat: le traitement des travailleurs immigrés sur le chantier des stades ainsi que la climatisation des enceintes utilisées pour le tournoi.

"Nous avons compris que nous avions un problème avec le travail sur les chantiers"

"Nous avons compris que nous avions un problème avec le travail sur les chantiers, et nous avons pris des mesures fortes en un temps record, développe d’abord l'Émir du Qatar au sujet des travailleurs immigrés. Nous avons modifié la loi et nous punissons quiconque maltraite un employé; nous avons ouvert nos portes aux ONG et nous coopérons avec elles. Nous en sommes fiers. Et puis il y a la seconde catégorie de critiques, celles qui se poursuivent quoi que nous fassions. Ce sont des gens qui n’acceptent pas qu’un pays arabe musulman comme le Qatar accueille la Coupe du monde. Ceux-là trouveront n’importe quel prétexte pour nous dénigrer."

Depuis que les travaux de cette Coupe du monde ont été lancés, un certain nombre de travailleurs ont été privés de leurs libertés et plusieurs d'entre eux auraient trouvé la mort sur les chantiers, d’après un article du Guardian de février 2021.

Il assure que tout a été mis en place pour faire du Mondial un "évènement plus durable"

Au sujet des stades climatisés, qui suscitent l’ire d’une partie de l’opinion publique et de certaines ONG, l'Émir assure que tout a été fait pour faire de ce Mondial "un événement plus durable".

"Je pense que chaque pays devrait avoir la chance d’organiser des événements sportifs mais, parfois, le climat peut être un obstacle, détaille-t-il auprès du Point. Nous avons utilisé les technologies de pointe pour minimiser la consommation d’eau et d’énergie pendant la Coupe du monde, afin d’en faire un événement plus durable. Le stade Education City, par exemple, comme le Lusail Stadium, qui accueillera la finale, et le Stade 974 ont obtenu une certification de durabilité cinq étoiles dans le cadre du Global Sustainability Assessment System de l’Organisation du Golfe pour la recherche et le développement."

Ce mardi, le Quotidien de la Réunion a par ailleurs annoncé qu'il boycottera la compétition, devenant le premier média français à prendre une telle décision. Le journal a expliqué qu’il fera l'impasse en raison "des atteintes intolérables à la dignité, aux libertés humaines, aux minorités, à la planète".