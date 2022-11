Coupe du monde 2022: "Les Marocains se sont libérés après le départ de Vahid", estime Mustapha Hadji

Mustapha Hadji, l’ancien buteur de l’équipe du Maroc, a réagi sur RMC à la victoire des Lions de l’Atlas contre la Belgique, ce dimanche à la Coupe du monde 2022 (2-0). En critiquant le manager trop sévère de Vahid Halilhodzic, qui a qualifié les Marocains pour le Mondial, avant d’être remplacé durant l’été par Walid Regragui.

Une victoire inoubliable. Le Maroc a écrit l’une des plus belles pages de son histoire en faisant chuter la Belgique, ce dimanche à la Coupe du monde 2022 (2-0). Au terme d’un match abouti, les Lions de l’Atlas l’ont emporté grâce à des buts de Romain Saïss et Zakaria Aboukhal. De quoi se retrouver en position favorable dans le groupe F, après avoir tenu la Croatie en échec (0-0). Les Marocains peuvent désormais espérer se qualifier pour la deuxième fois en 8es de finale d’un Mondial, après 1986 (défaite 1-0 face à la RFA de Lothar Mattäus).

"On savait que ce serait difficile dans ce groupe, mais on s’en sort bien, a réagi l'ancien attaquant Mustapha Hadji sur RMC. Face à la Croatie, on n’y a peut-être pas cru assez. Mais contre la Belgique, c’était magnifique."

L’ancien attaquant, âgé de 51 ans, estime que les Lions de l’Atlas ont retrouvé de l’allant et de la motivation sous les ordres de Walid Regragui, nommé durant l’été en remplaçant de Vahid Halilhodzic.

"Trop de discipline tue la discipline"

"Ce n’est pas que je lui en veux à Vahid, mais après son départ, les joueurs se sont libérés, observe Hadji, qui compte 63 sélections (13 buts) et a été l’adjoint du technicien bosnien. Quand tu es un joueur de football et que tu vas à l’entraînement sans avoir l’envie… Vahid, c’est très dur. Trop de discipline tue la discipline. A force, tu perds les joueurs, tu perds tout le monde quand tu es trop dur."

Buteur face à la Norvège lors du Mondial 1998, Hadji reproche notamment Halhilozic ses méthodes trop rigides: "C’est très dur de lui parler. Je lui donne énormément de respect parce que j’ai beaucoup appris avec lui. Mais sur le plan humain, c’est compliqué dans le management. C’est vraiment très dur. Vahid est resté sur le football des années 1980 ou 1990 donc c’est difficile pour cette génération. A un moment donné, il faut qu’il soit flexible et qu’il prenne sur lui. C’est le problème de Vahid."

"S’ils veulent rester dans l’histoire…"

Après ce début de Coupe du monde très prometteur, le grand frère de Youssouf Hadji s’attend à vivre d'autres grandes émotions au Qatar: "Il y a des joueurs d’expérience comme Ziyech ou Saïss. Hakimi joue à un très haut niveau. Certains ont déjà fait une Coupe du monde, ils savent à quoi s’attendre. S’ils veulent rester dans l’histoire, ils ont tout un peuple derrière eux et ils en sont conscients".