Coupe du monde 2022: les Uruguayens en colère après une décision polémique face au Paraguay

Le match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Uruguay et le Paraguay (0-0) a été marqué par un but refusé aux joueurs de la Celeste pour une position de hors-jeu. Une décision arbitrale contestée avec vigueur par les partenaires de Luis Suarez.

Furieux les joueurs de la Celeste. Oscar Tabarez, le sélectionneur de l'Uruguay, a estimé qu'il allait "falloir mettre une VAR de la VAR" en critiquant un but annulé à son équipe face au Paraguay en qualifications pour la Coupe du monde 2022 (0-0), par l'arbitrage après recours à l'assistance vidéo. "Si ça continue comme ça, il va falloir mettre une VAR de la VAR, parce que ce n'est pas possible", a dit le technicien sur la plateforme de la Fédération uruguayenne AUF TV après le nul vierge au stade Centenario de Montevideo.

"Honte Conmebol"

La polémique est née du but marqué par l'attaquant Jonathan Rodriguez et annulé après vérification via la VAR, pour un hors-jeu d'un autre joueur, Matias Viña. Mais selon Tabarez, celui-ci ne faisait pas action de jeu. "Quand un joueur est hors-jeu, et que le ballon ne lui vient pas ou qu'il ne se dirige pas vers lui, on ne peut pas siffler hors-jeu", a-t-il pesté.

Le capitaine de la sélection, Diego Godin, a tweeté une vidéo de l'action en la commentant par le message "Honte Conmebol", acronyme de la Confédération sud-américaine. Après ce nul, l'Uruguay et le Paraguay comptent 7 points, à distance des 12 points du Brésil, qui reçoit l'Equateur vendredi, et des 11 unités de l'Argentine, elle aussi neutralisée à domicile jeudi, par le Chili (1-1).