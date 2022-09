Coupe du monde 2022: les Wags anglaises logeront dans un luxueux hôtel situé sur une île

Le Daily Mail rapporte que plusieurs compagnes de joueurs anglais ont déjà choisi leur hôtel pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui débutera le 20 novembre. Selon le tabloïd britannique, elles ont opté pour l'un des complexes les plus luxueux de l'émirat, sur l'île de Banana Island.

Bien choisir son complexe hôtelier est toujours important pour une compétition internationale. Selon le Daily Mail, les compagnes des principaux joueurs anglais ont trouvé leur résidence pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 déembre). Elle se situe sur la petite île de Banana Island. Le prix de la nuit est estimé à près de 7. 000 euros dans cet établissement de luxe. Le tabloïd britannique indique que des compagnes de joueurs de l'équipe de France ont également réservé cet hôtel.

Les joueurs anglais séjourneront à Doha

Situé à 25 minutes en bateau du front de mer de Doha, ce complexe de luxe est l'un des plus prisés du Golfe persique, avec des châlets construits sur pilotis dans la mer d'Oman. Un héliport est aussi à disposition pour ceux qui voudraient se déplacer encore plus rapidement. L'île n'est pas privatisée mais les Wags pourront profiter de plusieurs activités comme d'un cinéma, d'une piscine de surf avec une machine à vagues et des cours de plongée sous-marine, entre autres.

De leur côté, les joueurs de Gareth Southgate séjourneront à Doha, au sein d'un complexe cinq étoiles. Pour rappel, les Three Lions disputeront leur premier match le 21 novembre face à l'lran, avant d'enchaîner contre les Etats-Unis le 25 et de finir la phase de groupes avec le pays de Galles le 29.

La compétition commencera le 20 novembre prochain et se terminera le 18 décembre. De son côté, la France commenera par affronter l'Australie le 22 novembre, avant de retrouver le Danemark le 26 et la Tunisie le 30. Les Bleus remettront leur titre en jeu, plus de quatre ans après leur sacre en Russie.