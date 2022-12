Coupe du monde 2022: Maroc-Espagne, Japon-Croatie... le tableau des huitièmes se dessine

La journée de jeudi a été marquée par les éliminations de la Belgique et de l'Allemagne dès le premier tour de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le tableau des Bleus se dessine.

C’est un énorme coup de tonnerre. Comme en 2018 en Russie, l’Allemagne a pris la porte dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec seulement quatre points pris en trois matchs, la Mannschaft n’a pas été capable de sortir d’un groupe pourtant à sa portée.

Dans cette poule E, ce sont les Japonais et les Espagnols qui ont composté leur billet pour les huitièmes de finale. Ils affronteront respectivement la Croatie et le Maroc pour une place en quarts. Au cours d’une journée riche en surprise, la Belgique a également été éliminée. Troisièmes il y a quatre ans, les hommes de Roberto Martinez ont été devancés par le Maroc et la Croatie dans le groupe F. Une sacrée désillusion pour la "génération dorée" des Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne...

Il ne reste plus que deux tickets à prendre pour les huitièmes puisque le Brésil (groupe G) et le Portugal (groupe H) sont déjà qualifiés. La phase de groupes se terminera ce vendredi avec les dernières affiches dans les poules G et H.

Pour rappel, les Bleus affronteront eux la Pologne, dimanche (16h), en huitièmes. En cas de victoire, ils défieront ensuite le Sénégal ou l'Angleterre.

Les affiches connues pour les 8es :

>> Samedi 3 décembre : Pays-Bas - Etats Unis (16h)

>> Samedi 3 décembre : Argentine-Australie (20h)

>> Dimanche 4 décembre : France-Pologne (16h)

>> Dimanche 4 décembre : Angleterre-Sénégal (20h)

>> Lundi 5 décembre : Japon-Croatie (16h)

>> Mardi 6 décembre : Maroc-Espagne (16h)