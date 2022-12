Coupe du monde 2022: star de ce Mondial, la supportrice croate Ivana Knöll provoque un attroupement au Souq de Doha

Ce dimanche après-midi, la supportrice croate Ivana Knöll, très suivie sur les réseaux sociaux, a provoqué un attroupement au Souq de Doha. De nombreux hommes ont tenté de prendre une photo avec celle qui a désormais plus de deux millions d'abonnés sur Instagram.

Au fur et à mesure de l'avancée de la Croatie lors de cette Coupe du monde 2022, Ivana Knöll gagne en popularité. En moins d'une semaine, la nouvelle star des réseaux sociaux a pris un million d'abonnés sur Instagram (2,2 millions). Ce dimanche, l'ancienne miss a provoqué un attroupement au Souq à Doha.

La femme de 26 ans a débarqué dans ce souq en début d'après-midi, très courtement vêtue, comme à son habitude. De nombreux hommes se sont rapidement pressés autour d'elle pour tenter de prendre une photo en sa compagnie. La supportrice s'est éclipsée après avoir répondu à plusieurs médias, symbole de sa nouvelle notoriété.

Ivana Knoll © RMC Sport

Knöll va à l'encontre des recommandations du Qatar

Ce mardi, Ivana Knöll, déjà présente au Brésil et en Russie lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde, s'installera sur un siège du Lusail Stadium pour encourager les Vatreni lors de leur demie face à l'Argentine. Ancienne gardienne et fan de football, elle se distinguera encore par l'une de ses tenues au couleur de son pays.

Car si celles-ci peuvent paraître banales en Occident, celles-ci peuvent choquer au Qatar. Quelques semaines avant le début de la compétition, le pays hôte avait effectué plusieurs recommandations, demandant notamment aux supportrices de vêtir des pantalons ou des jupes longues. La poitrine et la nuque devaient aussi être couvertes. C'est peu dire donc que Knöll n'a que faire de ces règles depuis son arrivée dans le pays du Golfe.

"Les habitants m'ont confirmé que je pouvais porter ce que je voulais, était revenue Knöll dans un entretien à Tmz Sports pendant le Mondial. Tout le monde me connaît ici et j'ai vu que j'étais acceptée. Je n'ai jamais eu peur d'être arrêtée pour ce que je ce suis et je ne pense pas que je puisse blesser quelqu'un en portant un bikini."