Coupe du monde 2022: Ivana Knöll, la miss Croatie qui fait scandale au Qatar pour ses tenues

Ce lundi, la Croatie défiera le Japon (16h) lors d'un huitième de finale de Coupe du monde 2022. Au stade Al-Janoub, à Al Wakrah au Qatar, une supportrice très remarquée des Vatreni prendra une nouvelle fois place dans les tribunes. Depuis le début de la compétition, Ivana Knöll se distingue par ses tenues qui passent difficilement inaperçues au sein d'un pays strict en matière vestimentaire, notamment pour les femmes.

Avec plus d'un million d'abonnés sur Instagram (1,2M), la Croate Ivana Knöll est l'une des fans les plus suivies lors de cette Coupe du monde. Cette ancienne miss, qui vit son troisième Mondial sur place, se distingue au Qatar par ses tenues aux couleurs de son pays, bravant les règles vestimentaires assez strictes de l'état du Golfe et provoquant quelques grincements de dents sur place.

A quelques semaines du début de la compétition, le Qatar avait effectué plusieurs recommandations, demandant notamment aux supportrices de vêtir des pantalons ou des jupes longues. La poitrine et la nuque devaient aussi être couvertes. Mais Ivana Knöll, ancienne gardienne et fan de football, ne respecte que peu les règles en place. "C'est sûr, j'ai choqué", admet l'intéressée dans une vidéo avec Football.fr.

Interrogée avant la rencontre entre la Croatie et le Canada, l'influenceuse se disait de son côté "choquée" des restrictions. "Je me suis dit: 'Oh mon Dieu, je n'ai même pas les vêtements pour couvrir tout ça'. Mais j'étais en colère car je ne suis pas musulmane, et si nous, en Europe, nous respectons le hijab et le niqab, je pense qu'ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion, a estimé la femme de 26 ans. Je porte des robes, des bikinis parce que je suis une catholique qui est ici pour la Coupe du monde."

"J'ai vu que j'étais acceptée"

Toutefois, les vêtements d'Ivana Knöll ne semblent, dans la pratique, ne pas déranger spécialement les locaux, à en croire son témoignage. "Les habitants m'ont confirmé que je pouvais porter ce que je voulais, est revenue Knoll dans un entretien à Tmz Sports. Tout le monde me connaît ici et j'ai vu que j'étais acceptée. Je n'ai jamais eu peur d'être arrêtée pour ce que je ce suis et je ne pense pas que je puisse blesser quelqu'un en portant un bikini."

Depuis son arrivée au Qatar, Ivana Knöll enchaîne photos et vidéos sur ses réseaux sociaux, cumulant des millions de vues. "Je ne savais pas que ma vidéo en bikini marchant au bord de la mer ferait autant de bruit. Et si ça justifie une arrestation, alors arrêtez-moi", lance Knöll, comme pour défier les autorités locales. Ce lundi, à 16 heures, Ivana Knöll prendra place au stade Al Janoub pour encourager Luka Modric et ses coéquipiers. Avant d'entrer dans l'enceinte, de nombreux fans l'arrêteront pour lui demander une photo, comme une preuve de sa nouvelle notoriété.