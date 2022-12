Coupe du monde 2022: vers un vainqueur du Mondial sans la possession de balle ? Ce que disent les chiffres

Les quatre sélections qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 ont en commun d'avoir presque toutes eu moins de possession de balle que leurs adversaires en quarts de finale. De là à imaginer, dimanche 18 décembre, un vainqueur qui n'a pas eu beaucoup le ballon, il n'y a qu'un pas...

Depuis samedi soir, on connaît les quatre demi-finalistes du Mondial 2022 au Qatar. La France, la Croatie, l'Argentine et le Maroc sont les dernières nations encore en lice dans la compétition, les seules à pouvoir encore rêver du titre suprême dimanche 18 décembre (16 heures) au stade de Lusail.

Oubliée la possession, la prime est au réalisme et à la projection

En quarts de finale, les quatre sélections précédentes ont bataillé dur et ont dû faire preuve de solidarité pour se hisser dans le dernier carré. Au point, souvent, d'abandonner la possession de balle à leurs adversaires. En effet, toutes ou presque affichent des statistiques de possession de balle plus faibles que leurs adversaires. Si la Croatie a fait jeu égal avec le Brésil à ce niveau-là (45% chacune et 10% de situations de match), l'Argentine face aux Pays-Bas (44 contre 45% et 11% de situations de match), la France contre l'Angleterre (36 contre 54% et 10% de situations de matchs) mais surtout le Maroc face au Portugal (22 contre 65% et 13% de situations de match) ont délibérément laissé le contrôle du cuir.

À ce titre, et depuis le début de la Coupe du monde, le Maroc est l'une des équipes qui a adopté la stratégie la plus défensive si l'on en croit les chiffres : 32% de possession contre la Croatie, 32% contre la Belgique, 36% contre le Canada, 22% contre l'Espagne en 8es de finale et donc 22% face au Portugal. Il n'en reste pas moins que les hommes de Walid Regragui ont d'autres vertus qui les ont conduit aux portes de la finale, une grande première pour une nation africaine : combatifs, réalistes, solidaires, les Lions de l'Atlas n'entendent pas changer d'optique face aux Bleus, eux qui n'ont concédé qu'un seul but de tout le tournoi.

Aussi, et cela est important à mettre en perspective, il n'est pas nouveau de voir des équipes plus prudentes aller loin dans une telle compétition. En 2018, la France n'affichait que le 19e bilan au niveau de la possession de balle (48% de moyenne), loin derrière l'Espagne et ses 69%. Mais quand la Roja s'inclinait en 8es de finale, les joueurs de Didier Deschamps allaient au bout. Bis repetita cette année pour la sélection espagnole...

L'heure n'est plus à la possession, donc, mais davantage à la projection, avec des flèches comme Mbappé par exemple, ou des situations bien travaillées sur coup de pied arrêtés. L'équilibre est propre à chacune des équipes. Et le réalisme sur la moindre occasion de but sera, comme souvent, le mètre étalon.