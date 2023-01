Coupe du monde 2022: Messi explique son geste étonnant en direction de sa famille à la fin de France-Argentine

À l’issue de la finale de Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, Lionel Messi s’est tourné vers sa famille et leur a fait un geste signifiant "c’est fini". Pour sa première sortie médiatique depuis le sacre de l'Albiceleste, la Pulga a expliqué en détails ce que voulait dire cette réaction.

En l’espace de quelques secondes, il s’est libéré de cette immense pression qui pesait sur lui depuis tant d’années. Et sa première pensée a directement été pour sa famille. Le 18 décembre dernier, quelques instants après le coup de sifflet final entre la France et l’Argentine, Lionel Messi, officiellement sacré champion du monde à l’issue d’un match entré dans la légende, s’est immédiatement tourné vers sa femme, Antonella Roccuzzo, et ses proches en tribunes. L’attaquant parisien a alors fait un geste avec ses mains pour signifier "c’est fini".

Le geste de Messi envers sa famille après le sacre © Capture d'écran Urbana Play

"Ça voulait dire que c'était fini, que c'était terminé. Pour elle, pour ma famille, après si longtemps, après tant de souffrance, a confié Messi au cours d’une interview à la radio argentine Urbana Play. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai beaucoup souffert avec l'équipe nationale. Beaucoup de déceptions, des finales perdues. Être toujours si proche et que ça n'arrive jamais…"

Messi: "Je sais que ma famille a souffert autant que moi"

"J'ai longtemps reçu beaucoup de critiques de toutes parts, et je sais que ma famille a souffert autant ou plus que moi, a poursuivi La Pulga. Ils voulaient toujours me montrer qu'ils étaient entiers, forts, mais je savais qu'à l'intérieur d'eux, ils souffraient beaucoup à cause des choses injustes qui étaient dites sur moi, qui allaient au-delà du football et qui allaient au-delà de ça. Cela m'a dérangé et blessé. Eh bien, gagner la Coupe du Monde, c'était comme fermer le cycle... Nous avons gagné la Copa America, la Coupe du monde. C'est tout. Il n'y a plus rien, c'est fini."