Coupe du monde 2022: non retenu avec l’Espagne, Bellerin envoie un message fort au Qatar

Absent de la liste de Luis Enrique pour disputer la Coupe du monde avec l’Espagne, l’arrière droit du Barça Hector Bellerin, réputé pour son engagement hors des terrains, reconnait qu’il n’aurait pas été à l’aise de jouer le Mondial au Qatar, en raison du non-respect des droits de l’Homme, notamment à l’égard des ouvriers étrangers.

"Je n’ai pas acheté de vêtements depuis deux ans." Vous ne rêvez pas, cette phrase a bien été prononcée par un footballeur professionnel. Ce joueur, c’est Hector Bellerin. Le latéral droit du Barça (27 ans) est un homme très engagé. Fier de combattre le consumérisme à outrance (après avoir été pourtant un très grand fan de mode), l’ancien joueur d’Arsenal mène de nombreux combats hors des terrains.

Il n’hésite pas pas à se battre pour lutter contre le dérèglement climatique, mettre en lumière les conflits oubliés ou pour dire tout le bien qu’il pense du véganisme. "Beaucoup de footballeur ne sortent pas dans la rue parce que les gens les reconnaissent. Ils préfèrent rester chez eux, regrette le défenseur catalan à GQ Espagne. J’ai toujours su que ma vie ne serait pas dictée par le football mais par ce que je pensais que je devais faire, ce qui était en moi." C’est pour cet engagement qu’Hetcor Bellerin a reçu ce vendredi un prix d"Homme de l’année" par GQ Espagne.

"Une partie de moi se réjouit"

Lors de son discours, celui qui a été sélectionné avec la Roja à quatre reprises, entre 2016 et 2020, est revenu sur son absence de la liste de Luis Enrique pour la Coupe du monde. L’occasion d’envoyer un tacle appuyé au pays hôte.

"En tant que footballeur, ne pas être au Qatar et en équipe nationale, est quelque chose qui m’attriste mais il y a une partie de moi qui se réjouit. Je ne sais pas si j’aurais été capable de porter le fardeau des 6.500 personnes qui sont mortes sur les chantiers des stades de la Coupe du monde. Des travailleurs venus de pays comme le Pakistan ou le Bangladesh. La plupart d’entre eux étaient des hommes entre 30 et 40 ans qui cherchaient simplement à avoir une vie décente pour eux et leurs familles", a déclaré Hector Bellerin dans un discours qui a ému l'auditoire.