Liga: Bellerin touché à son tour, l'hécatombe se poursuit au Barça

Le Barça a communiqué sur la gêne au mollet ressentie à l’entraînement par Hector Bellerin. Si la nature de la blessure reste à déterminer, les pépins physiques s’accumulent dans les rangs du Barça, qui a déjà perdu quatre joueurs en l’espace de quelques jours.

La trêve internationale n’est décidément pas clémente avec le Barça, qui a encore perdu un joueur sur blessure. Cette fois, c’est le défenseur espagnol Hector Bellerin (27 ans, 2 matches cette saison) qui s’est plaint du mollet à l’entraînement. "Des tests supplémentaires seront effectués demain (mercredi) pour déterminer l’étendue exacte de la gêne", précise le club.

En attendant d’en savoir plus sur la nature et la gravité de la blessure, le Barça sait qu’il ne pourra pas compter sur le défenseur international uruguayen Ronald Araujo avant un moment. Victime d’une déchirure à la cuisse droite, Araujo a opté pour une opération, réclamée par son club, laquelle aura lieu ce mercredi et met déjà en péril sa participation au prochain Mondial (20 novembre-18 décembre). La RAC1 évoque une absence d’au moins trois mois.

Une ligne défensive à revoir

Pour d’autres médias, la durée de son indisponibilité devrait être d’environ un mois et demi, ce qui lui permettrait de revenir juste à temps pour la Coupe du monde. Quoiqu'il en soit, avec la blessure du Français Jules Koundé touché à l'ischio-jambier gauche avec les Bleus, et absent près d'un mois, le Barça devra revoir sa ligne défensive. Xavi pourrait ainsi redonner du temps de jeu à Gerard Piqué, Eric Garcia et à Andreas Christensen, sur le banc lors des trois derniers matches de Liga.

Et ce n’est pas tout, puisque les Néerlandais Frenkie de Jong et Memphis Depay sont eux aussi revenus blessés de sélection. Le milieu de terrain souffre d’une élongation de la cuisse gauche, tandis que l’attaquant blaugrana est touché au biceps fémoral de la cuisse gauche. "La durée de leur absence dépendra de l’évolution de leurs blessures", fait savoir le Barça.