Coupe du monde 2022: Perisic remercie Neymar d'avoir accueilli à bras ouverts le geste de son fils

C'est l'une des images les plus touchantes de ces quarts de finale de la Coupe du monde 2022, un Neymar en larmes, consolé par le fils d'Ivan Perisic après l'élimination du Brésil.

D’aussi près, l’image est encore plus touchante: la détresse de Neymar, tendant son bras pour accueillir le geste de réconfort d’un jeune homme qui n’est autre que le fils d’Ivan Perisic, l’un des joueurs croates qui a participé à l’élimination du Brésil vendredi, et anéanti du même coup le rêve du "Ney".

Dans son état, le n°10 de la Seleçao aurait tout aussi bien pu se contenter du minimum, alors qu’il se trouvait dans les bras de son ami et coéquipier Daniel Alves. C’est tout le contraire qui s’est produit. Dès qu’il l’a aperçu, Neymar s’est précipité vers le jeune homme pour lui serrer la main et le prendre dans ses bras, le serrant contre lui, s’efforçant de lui sourire le temps d’un instant.

Le geste a été très apprécié par Ivan Perisic lui-même, qui tenait à remercier la star brésilienne. "Merci Neymar, tu n’imagines pas à quel point cela compte pour lui", a écrit le Croate sur Instagram. Une accélération de Neymar avant la mi-temps de la prolongation avait mis le Brésil sur la voie de la qualification, mais la Croatie a fini par égaliser en fin de prolongation avant de l’emporter au terme d’une séance de tirs au but épique.

Moins de 24h après cette terrible désillusion, Neymar a confié être "psychologiquement détruit". "C'est certainement la défaite qui m'a le plus blessé, qui m'a paralysé pendant 10 minutes et juste après, j'ai fondu en larmes sans m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement", a confié l'attaquant du PSG sur Instagram. Finaliste sortante, la Croatie de Zlatko Dalic et de Luka Modric sera confrontée à l’Argentine dans le dernier carré mardi (20h) et pourrait faire pleurer Lionel Messi après avoir fait couler les larmes de Neymar.