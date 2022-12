Coupe du monde 2022: le beau message de Pelé pour Neymar après l'élimination du Brésil

Neymar a passé une bien drôle de soirée, vendredi à Doha. De l'euphorie du record de buts de Pelé égalé à l'élimination aux tirs au but quelques minutes plus tard. Le roi Pelé a rendu hommage au numéro 10 de la Seleçao, et lui demande de poursuivre son histoire avec le maillot jaune.

Du rêve au cauchemar. Alors qu'il pensait endosser le costume de sauveur, grâce à son superbe but à la 105e minute, qui lui a permis d'égaler le record de buts de Pelé en sélection (77 buts), Neymar a vécu vendredi une soirée tragique, avec l'élimination du Brésil aux tirs au but face à la Croatie.

La légende Pelé a tenu à lui rendre hommage malgré l'élimination, à travers un message publié sur ses réseaux sociaux. "Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé chaque jour et enfin je peux te féliciter d'avoir égalisé mon nombre de buts avec l'équipe nationale brésilienne, se réjouit-il. Nous savons tous les deux que c'est bien plus qu'un nombre. Notre plus grand devoir en tant qu'athlètes est d'inspirer. Inspirer nos collègues de la profession aujourd'hui, les prochaines générations et surtout inspirer tous ceux qui aiment notre sport. (...) Mon record a été établi il y a presque 50 ans, et personne ne s'en est approché jusqu'à maintenant. Tu y es arrivé petit. Cela valorise la grandeur de ton exploit."

Après être devenu le meilleur passeur de l'histoire de la sélection brésilienne en juin 2021 avec 47 passes, Neymar devient, un an et demi plus tard, le co-meilleur buteur de l'histoire de sa sélection nationale. Un record qu'il ne devrait avoir aucun mal à dépasser... à condition de continuer à représenter le Brésil.

Neymar dans le flou, Pelé l'encourage à poursuivre l'"héritage"

"Je ne garantis pas à 100 % que je reviendrai (en sélection), a affirmé l'attaquant du PSG (30 ans, 124 sélections) en zone mixte du stade de la Cité de l'éducation de Doha après l'élimination. J'ai besoin d'analyser, de réfléchir un peu plus à ce qui est bon pour moi et pour l'équipe nationale."

Si la tristesse et la déception ont forcément pris le pas après une telle désillusion, ces paroles de Neymar font écho à celles qu'il avait tenues il y a plusieurs mois. Il avait laissé entendre que la Coupe du monde 2022 serait peut-être sa dernière. Pelé aimerait voir Neymar poursuivre l'aventure avec la Seleçao, et a consacré la fin de son message à soutenir son compatriote dans l'épreuve difficile qu'il traverse.

"J'ai 82 ans, et après tout ce temps, j'espère t'avoir inspiré d'une certaine façon pour arriver jusqu'ici, écrit la légende Pelé. Plus que ça, j'espère que ton exploit affectera les millions de personnes qui te suivent pour défier ce qui semble impossible. Ton histoire (ton héritage, littéralement) est loin d'être terminée. Continue à nous inspirer tous, je continuerai à être frappé de bonheur à chaque but que tu marques, comme je l'ai fait à chaque match où je t'ai vu sur le terrain."