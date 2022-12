Brésil: "Je suis psychologiquement détruit", le poignant message de Neymar après l'élimination

Le Brésil a été éliminé vendredi en quart de finale de la Coupe du monde contre la Croatie aux tirs au but. Apparu effondré pendant plusieurs minutes sur la pelouse après la rencontre, Neymar a posté un message sur les réseaux sociaux.

Une élimination qui laissera des traces dans la tête des Brésiliens, et notamment de Neymar, pour qui cela semblait être la compétition de sa vie. "Je suis psychologiquement détruit" a t-il écrit sur son compte Instagram ce samedi, au lendemain de l'élimination de la Seleçao par la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde.

"C'était certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a rendu paralysé pendant 10 minutes et juste après je me suis mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement", écrit le joueur du PSG.

Alors qu'il pensait avoir marqué le but libérateur en pleine prolongation (105+1), égalant par la même occasion le record de buts de Pelé avec la Seleçao (77), il a vu la Croatie revenir au score à trois minutes du terme de la prolongation. Lors de la séance de tirs au but, Rodrygo a vu son tir repoussé par Livakovic, et Marquinhos par le poteau.

Neymar soutenu par Pelé

"Nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Je suis fier de mes coéquipiers car il ne manquait pas d'engagement et de dévouement. Ce groupe le méritait, nous l'avons mérité, le BRÉSIL le méritait... Mais ce n'était pas la volonté de DIEU ! Cela valait la peine de ressentir l'affection de chacun de l'intérieur du terrain... merci tous pour votre soutien envers notre équipe nationale. Malheureusement ça n'a pas marché... ça va faire mal pendant longtemps", a poursuivi Neymar dans son long post sur les réseaux sociaux.

Dans la nuit, Pelé avait apporté son soutien à Neymar en le félicitant pour son record de buts. Il l'avait également encouragé à poursuivre l'aventure avec la sélection, alors que Neymar a envisagé après le match de se mettre en retrait de la Seleçao.

"Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé chaque jour et enfin je peux te féliciter d'avoir égalisé mon nombre de buts avec l'équipe nationale brésilienne (...) Continue à nous inspirer tous, je continuerai à frapper l'air du bonheur à chaque but que tu marqueras, comme je l'ai fait à chaque match où je t'ai vu sur le terrain." Même si l'élimination fait mal, Neymar va être obligé de se remobiliser car contrairement a d'habitude, il n'y a pas de longues vacances pour récupérer, mais une saison qui va reprendre dans une quinzaine de jours (le 28 décembre pour la Ligue 1). Le Brésilien devrait bénéficier d'une dizaine de jours de vacances avant de rentrer à Paris, comme l'avait annoncé Christophe Galtier.