Coupe du monde 2022: pourquoi il n’y aura pas de match ce mercredi et jeudi

Après 17 jours de matchs consécutifs, la Coupe du monde fait relâche ce mercredi et jeudi pour permettre aux équipes de récupérer avant les quarts de finale programmés vendredi et samedi.

Le vide après l'abondance. Pour la première fois depuis le 20 novembre, date du match d’ouverture de la Coupe du monde, aucune rencontre n’est programmée ce mercredi. En 17 jours, 55 ont déjà eu lieu, 48 de poules et les huit quarts de finale. Cela a débuté à un rythme de quatre par jour d’abord sur quatre créneaux horaires (11h, 14h, 17h, 20h), puis sur deux lors de la dernière journée de poule (16h, 20h) et enfin deux quotidien avec les huitièmes.

Il ne reste plus que huit matchs

La compétition fait relâche lors des deux prochains jours avant la programmation des quarts de finale vendredi et samedi. Cela débutera avec Croatie-Brésil (vendredi 16h), puis Pays-Bas-Argentine (vendredi 20h), Maroc-Portugal (samedi 16h) et enfin France-Angleterre (samedi, 20h). Il ne reste désormais plus que huit matchs: les deux demi-finales seront ensuite programmées mardi et mercredi 13 et 14 décembre, le match pour la troisième place le 17, puis la finale le 18.

La France bénéficiera de six jours de coupure entre son 8e de finale face à la Pologne dimanche et son quart contre les Three Lions. Les joueurs ont ainsi bénéficié d’une journée de repos lundi avant de reprendre l’entraînement, sans Kylian Mbappé. Selon une source proche des Bleus, l’attaquant français est resté travaillé en salle de récupération.

"L’équipe d’Angleterre est une très bonne équipe, solide, qui a beaucoup d’arguments sur le plan offensif, a déclaré Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, sélectionneur, en conférence de presse mardi. Comme beaucoup d’équipes, elle a des joueurs qui vont vite sur les côtés, Foden, Rashofrd, Sterling. Elle a été finaliste de l’Euro et demi-finaliste de la Coupe du monde. Elle a des références, elle peut jouer en deux systèmes, en 4-3-3 ou avec trois défenseurs centraux et des pistons sur les côtés. En général, elle joue avec ces 5 joueurs défensifs contre des équipes supérieures."