Coupe du monde 2022 (qualifs): barrages, tirage, peu de places… ce qui attend la zone Afrique

Dix équipes ont pris rendez-vous avec les barrages de qualification à la Coupe du monde à l’issue du deuxième tour des éliminatoires de la zone Afrique. Cinq tickets pour le Mondial au Qatar seront ainsi attribués à des pays africains en mars 2022. Explication.

Trois ans que ça dure. Et ce n'est pas fini. Le deuxième tour des qualifications à la Coupe du monde de la Zone Afrique s'est terminé mardi: Algérie, Nigeria, Tunisie et Cameroun ont rejoint les six autres équipes qualifiées pour le troisième et dernier tour après avoir terminé en tête de leur groupe (Mali, Egypte, Sénégal, Maroc, Ghana et RD Congo).

Attention toutefois, nous ne sommes pas encore à l’abri d’un rebondissement dans ce processus qui s'apparente à un véritable parcours du combattant. Le Bénin, à l’instar de l’Afrique du Sud - deux pays éliminés - a transmis une plainte à la FIFA pour un problème technique lié aux remplacements de joueurs lors de son dernier match perdu à Kinshasa, sur la pelouse de la République démocratique du Congo.

Tirage au sort le 18 décembre

Le sélectionneur de la RDC, Hector Cuper, a procédé à quatre remplacements à quatre moments distincts, ce qui est formellement interdit, le règlement autorisant jusqu’à cinq changements, mais à trois périodes distinctes au maximum. Cette bévue pourrait coûter très cher à la RD Congo, qui risque jusqu’à la disqualification.

Seulement cinq places pour 54 pays

Quoi qu'il en soit, les dix équipes qualifiées participeront à des barrages sous la forme de matchs aller-retour lors du troisième tour. Ces rencontres désigneront les cinq qualifiés pour le Qatar, sur un total de 54 pays à l’entame de ces phases de qualifications, lesquelles ont débuté en 2019 pour le premier tour. A titre de comparaison, cinq tickets sont également alloués à la zone Amérique du Sud, pour dix pays engagés au départ.

Le tirage au sort de ces rencontres, prévues à la fin du mois de mars 2022, aura lieu le 18 décembre à Doha. Les têtes de série sont connues (Sénégal, Tunisie, Maroc, Algérie, Nigéria) et ne pourront pas se croiser.

Les dix équipes qualifiées pour les barrages

Têtes de série: Sénégal, Tunisie, Maroc, Algérie, Nigeria.

Non têtes de série: Égypte, Ghana, Cameroun, Mali, République démocratique du Congo.