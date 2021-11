Equipe de France: buts, invincibilité... les Bleus affolent les records avant le Mondial 2022

Qualifiée pour la Coupe du monde 2022, l’équipe de France a conclu l’année 2021 par une victoire en Finlande (2-0) et quelques records de longévité pour le collectif et de régularité pour ses deux stars Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Les Bleus ont refermé la page d’une riche année mardi, en s’imposant en Finlande (0-2), lors du dernier match des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les hommes de Didier Deschamps ont rempli deux de leurs trois objectifs de 2021, avec cette cicatrice de l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro par la Suisse (3-3, 5 tab 4). Pour le reste, ils ont fait le travail: ils se sont (légèrement) consolés en remportant la Ligue des nations avant de valider leur billet pour le Mondial 2022.

La belle série d'invincibilité

Ils ont aussi battu quelques records grâce à une fin d’année en boulet de canon. En gagnant à Helsinki, les Bleus ont prolongé leur série de 27 matchs compétitifs de rang sans défaite (19 victoires, 8 nuls), égalant leur meilleure série entre 1994 et 1999. Leur revers face à la Finlande (2-0) en novembre 2020 au Stade de France n’entre pas dans ce décompte puisqu’il s’agissait d’un match amical, pas plus que l’élimination face à la Suisse à l’Euro considérée comme un match nul. La dernière défaite compétitive des hommes de Didier Deschamps remonte au 8 juin 2019 en Turquie (2-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Les Bleus ont aussi marqué lors de leurs 18 derniers matchs (amicaux compris), égalant leur record établi entre 1999 et 2000. Les stars de l’équipe y prennent leur part ,à l’instar de Karim Benzema et Kylian Mbappé, qui ont tous les deux marqué lors de quatre matchs consécutifs avec la France, une première depuis Benzema entre novembre 2013 et juin 2014 (cinq matchs).

De retour en sélection en juin après près de six ans d’absence, l’attaquant du Real Madrid termine l’année comme meilleur buteur des Bleus avec neuf réalisations, à égalité avec Antoine Griezmann. Le duo devance Kylian Mbappé (sept buts, six passes décisives).