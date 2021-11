Coupe du monde: Haaland premier grand absent, d'autres stars en danger

Les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022 au Qatar ont déjà fait une victime de renom: Erling Haaland. Le jeune attaquant ne disputera pas l'épreuve, la Norvège ayant échoué à se qualifier ou à se hisser en barrages. L'Ivoirien Sébastien Haller sera aussi absent.

La Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar sans Erling Haaland. Il est la première grande star du football d'ores et déjà privée de ce Mondial. Son pays, la Norvège, n'a pas réussi à se qualifier au terme de la phase de poules des éliminatoires européens. Battue 2-0 par les Pays-Bas lors de son dernier match, mardi, la sélection scandinave a échoué à la troisième place du groupe G, derrière la Turquie, barragiste. Dans le groupe I, la Hongrie du grand espoir Dominik Szoboszlai a été sortie à la 4e place.

Les matchs qualificatifs du 16 novembre ont fait deux autre victimes notables: Sébastien Haller et Franck Kessié. La Côte d'Ivoire, défaite 1-0 par le Cameroun, n'a pas su se hisser au troisième tour des éliminatoires de la zone Afrique. Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas non plus de la partie, le Gabon ayant été (logiquement) devancé par l'Égypte dans son groupe.

Suarez, Ronaldo, Verratti, Lewandowski... Ces stars en danger

En Amérique du Sud, de nombreux matchs restent à disputer. Cependant, l'Uruguay est dans une situation délicate après son revers 3-0 essuyé mardi soir contre la Bolivie. Après 14 rencontres, la Celeste ne compte que 16 points. Luis Suarez et Edinson Cavani risquent ainsi d'être privés d'un dernier Mondial à 35 ans.

Avec les barrages de la zone Europe, d'autres stars risquent de manquer à l'appel. Sur les douze équipes encore en lice (Portugal, Écosse, Italie, Russia, Suède, Galles, Pologne, Macédoine du Nord, Turquie, Ukraine, Autriche, République tchèque), seulement trois rejoindront la France et les dix autres nations européennes déjà qualifiées. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Jorginho, Zlatan Ibrahimovic et Robert Lewandowski, entre autres, ne sont donc pas encore certains de se rendre au Qatar du 21 novembre 2022 au 18 décembre 2022.

Les équipes déjà qualifiées (12 sur 32): Qatar, Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Brésil.