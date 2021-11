Coupe du monde 2022 (qualifs): tirage, têtes de série... ce qu’il faut savoir sur les barrages

La première phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 s’est conclue mardi dans la zone Europe. Il reste trois billets à accorder lors de barrages, dont le tirage au sort aura lieu le 26 novembre prochain.

Les dix premiers qualifiés pour la Coupe du monde 2022 de la Zone Europe sont connus: la Serbie, l'Espagne, la Suisse, la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Croatie, l'Angleterre et l'Allemagne. Il reste désormais trois billets à accorder et il y aura douze équipes pour les arracher: les dix deuxièmes de groupe, ainsi que les deux premiers de la Ligue des nations non qualifiés par le biais des éliminatoires (Autriche, République tchèque).

Tout se jouera lors des barrages programmés en mars 2022. Ceux-ci seront répartis en trois voies, comprenant quatre équipes chacune et prenant la forme de deux demi-finales et d’une finale en match simple. En cas d’égalité, les deux équipes se départageront en prolongation ou aux tirs au but. Les demi-finales sont programmées les 24 et 25 mars 2022 et les finales les 28 et 29 mars. Les vainqueurs des trois finales iront disputer le Mondial au Qatar.

Les six meilleurs deuxièmes bénéficient du statut de tête de série qui leur permettra de recevoir en demi-finale mais cela ne les protégera pas en finale, dont le lieu sera déterminé par tirage au sort. Le Portugal, l’Écosse, l’Italie, la Russie, la Suède et le pays de Galles ne pourront pas s’affronter en demi-finale mais des retrouvailles en finale sont tout à fait possible en fonction du tirage au sort.

Une potentielle confrontation entre la Russie et l’Ukraine - aux relations diplomatiques très tendues – est, elle, possible sauf si l’UEFA change les règles, comme elle le fait déjà dans les coupes d’Europe de club pour éviter des tensions entre équipes de deux pays. Le tirage au sort aura lieu le 26 novembre prochain à Zurich.

Le mode d'emploi des barrages de la Zone Europe

Têtes de série: Portugal, Écosse, Italie, Russie, Suède, Galles

Chapeau 2: Turquie, Pologne, Macédoine du Nord, Ukraine, Autriche, République tchèque

Trois voies: A, B et C

24 et 25 mars 2022: demi-finales

28 et 29 mars 2022: finales