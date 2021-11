Coupe du monde 2022 (qualifs): l’Afrique du Sud conteste la victoire du Ghana, une plainte sera déposée

L'Afrique du Sud s'est inclinée au Ghana (1-0) sur un penalty dont elle estime qu'il est suspect, et a vu ses chances de qualification pour la Coupe du monde 2022 s'envoler. Ce lundi, les Bafana Bafana réclament une enquête et annoncent qu'ils porteront cette affaire devant la CAF et la FIFA.

Mêmes enjeux, polémique identique. Les Bafana Bafana, tout comme le Bénin, étaient en position de force à l’heure d’aborder la dernière journée de qualifications à la Coupe du monde 2022. Tout autre résultat qu’une victoire du Ghana envoyait l’Afrique du Sud en barrages. Mais les Black Stars l’ont emporté sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un penalty litigieux accordé aux partenaires d’André Ayew, que l’ancien marseillais s’est d’ailleurs chargé de transformer.

"Nous nous sentons volés"

La décision de l'arbitre Ndiaye Maguette a semblé plus que suspecte aux yeux de la Fédération sud-africaine de football (SAFA), laquelle a transmis une déclaration relayée par le Daily Mail et Kick Off magazine, dans laquelle elle dénonce des "décisions discutables" prises par les arbitres tout au long du match, et annoncé qu’elle déposera une plainte officielle. Sous quelle forme ? Nul ne le sait, mais une conférence de presse sera organisée cette semaine.

"Les officiels ont décidé du match, ce qui n'est pas censé se produire", a déclaré Tebogo Mothlante, directeur général de la SAFA. Nous allons écrire à la fois à la Caf et à la Fifa, d'abord pour enquêter sur la façon dont le match a été géré et ensuite pour contester certaines de ces décisions (...) Nous nous sentons vraiment volés car il ne s'agit pas seulement du penalty. Il y a beaucoup de décisions discutables de la part des officiels du match et nous allons demander à un expert de disséquer d'autres incidents, afin de pouvoir présenter des arguments solides."

Hugo Broos, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, était furieux après le match et a critiqué la performance de l’arbitre, affirmant qu'il avait permis aux joueurs ghanéens d'être "trop agressifs", mais il n'a pas critiqué sa décision ayant conduit au penalty: "Je n'ai pas pu voir (le penalty). J'ai juste vu Daniel Amartey se coucher. Il est tombé plusieurs fois pendant le match, mais je n'ai pas vu l'incident. Mais j'ai vu que mes joueurs étaient surpris."