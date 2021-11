Coupe du monde 2022 (qualifs): l’Argentine convoque Messi et Paredes, pourtant blessés

Blessés et actuellement empêchés de jouer avec le Paris Saint-Germain, dont l’un jusqu’au terme du prochain break international, Lionel Messi et Leandro Paredes sont quand même convoqués par l’Argentine pour la prochaine trêve internationale, au même titre que Di Maria.

C’est à n’y rien comprendre. Leandro Paredes n'est pas en état de jouer cette semaine avec le Paris Saint-Germain, mais le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a estimé qu’il était judicieux de le convoquer pour un long périple de plusieurs jours en Amérique du Sud, afin qu’il honore de sa présence cette convocation aux prochains rendez-vous internationaux. Le PSG avait pourtant annoncé sa reprise après la trêve internationale.

La remarque vaut aussi pour Lionel Messi. le sextuple Ballon d'or a dû déclarer forfait ce mercredi pour le déplacement à Leipzig (2-2) en Ligue des champions. Il est désormais incertain pour le déplacement samedi à Bordeaux lors de la 13e journée de Ligue 1. Et semblait donc l'être de fait pour les rencontres internationales avec l'Argentine. Lionel Scaloni en a décidé autrement.

Mauro Icardi sur la touche

Les deux joueurs argentins souffrent pourtant d’une gêne aux ischio-jambiers et au genou pour l’un et d’une lésion du quadriceps pour l’autre, même si le PSG jugeait l'évolution de cette blessure à la cuisse gauche plutôt "satisfaisante" ces dernières semaines. Toujours est-il que le PSG estime que son joueur n'est pas complètement rétabli, en tout cas pas suffisamment pour jouer, et que le milieu de terrain argentin n'a plus joué depuis le 25 septembre dernier, c'était face à Montpellier (2-0).

Malgré tout, lui comme Lionel Messi feront donc le déplacement pour les matches face à l’Uruguay (13 novembre) et au Brésil (17 novembre) dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Angel Di Maria sera lui aussi présent, contrairement à Mauro Icardi, pourtant frais et disponible, lui qui est entré en jeu en fin de match à Leipzig (2-2), ce mercredi 4 novembre en Ligue des champions.