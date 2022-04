Coupe du monde 2022: quel est le tirage le plus probable pour les Bleus?

Mathématicien à la New York University et à la Columbia University, Julien Guyon a utilisé la "loi des grands nombres" pour présager des adversaires les plus probables statistiquement pour l’équipe de France lors du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde 2022, prévu vendredi à Doha (18 heures).

La méthode ne se veut pas infaillible. Mais elle tend à se montrer la plus plausible possible, basée sur des probabilités mathématiques et la "loi des grands nombres" - cette méthode utilisée pour réaliser des sondages, en interrogeant un nombre suffisamment important de personnes pour connaître l’opinion (probable) de la population entière.

C’est en se basant sur cette méthodologie, tout en tenant compte de toutes les conditions imposées par le tirage global de cette Coupe du monde 2022 – contraintes géographiques notamment, alors que deux pays d’un même continent (hors zone Europe) ne peuvent se retrouver dans un même groupe –, que le mathématicien à la New York University et à la Columbia University, Julien Guyon, a couché les noms des trois adversaires que rencontreront le plus probablement les Bleus lors du tirage au sort réalisé vendredi à partir de 18 heures, afin de définir la composition des groupes au Mondial. Pour cela, celui-ci a enchaîné 100.000 simulations, permettant d’aboutir au tableau de probabilités ci-dessous.

Un internaute utilise la même méthodologie, pour un résultat quasi similaire

Tête de série présente dans le chapeau 1, l’équipe de France aurait donc 17,5 % de chance tirer l’Uruguay d’Edinson Cavani dans le pot 2, contre 11,8 % pour les sept autres pays du chapeau 2. Dans le pot 3, les Bleus ont ensuite 15,6 % de chance de rencontrer la Corée du sud d’Heung-min Son, à quasi égalité avec les autres équipes asiatiques que sont l’Iran de Mehdi Taremi et le Japon de Takumi Minamino (15,5 %). Enfin dans le chapeau 4, la France a 20 % de chance de croiser sur sa route le vainqueur du barrage intercontinental opposant l’Australie ou les Émirats arabes unis au Pérou (Asie/Amérique du Sud).

Le tirage au sort le plus probable pour les Bleus : Uruguay - Corée du sud - vainqueur du barrage intercontinental opposant le Pérou à l’Australie ou aux Émirats arabes unis. Sauf que... Ce n'est pas possible d'avoir ce tirage exact, puisque le Perou et l'Uruguay sont issus de la même confédération, tout comme la Corée du Sud avec les Emirats et l'Australie (qui fait partie de la confédéraiton asiatique).

En suivant la même méthodologie, mais sur un panel d’occurrences moins important (20 000 simulations), un internaute a publié sur Reddit ses propres résultats… quasi identiques à ceux prophétisés par Julien Guyon. Celui-ci, au regard des résultats mathématiques de sa méthode, aboutit à un tirage Uruguay-Iran-vainqueur du barrage intercontinental Asie/Amérique du Sud.