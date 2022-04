Coupe du monde 2022: pourquoi il vaut mieux être tiré dans les derniers groupes

Le tirage au sort du Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre) se déroule ce vendredi à Doha au Qatar. Tête de série, l’équipe de France va connaître le nom de ses trois adversaires et va surtout savoir quand elle débutera son tournoi. Les équipes placées dans les derniers groupes pourront bénéficier d’un avantage.

Quatre ans après son sacre en Russie, l’équipe de France de football va remettre en jeu son titre lors de la Coupe du monde au Qatar Reste à savoir contre quels adversaires? Bonne nouvelle, les Bleus de Didier Deschamps ne vont pas attendre longtemps avant de connaître les noms de leurs trois rivaux puisque la Fifa va procéder ce vendredi au tirage au sort des groupes du Mondial 2022 (dès 18h à Doha). Au-delà de l’identité des trois sélections à affronter dans sa poule, la France va prendre connaissance de son calendrier et cela pourrait influer sur la suite de sa compétition.

Un temps de préparation rallongé

Pays hôte de la Coupe du monde, le Qatar sait déjà qu’il prendra place dans le groupe A et disputera le match d’ouverture le 21 novembre prochain à 11 heures du matin (horaire de Paris).

En revanche, les équipes placées dans les poules G et H bénéficieront de quelques jours supplémentaires avant de disputer leur première rencontre le jeudi 24 novembre. Trois jours d’écart qui pourraient bien faire la différence au niveau de la préparation physique.

Programmé en plein milieu de la saison 2022-2023, le Mondial au Qatar n’a pas entraîné une refonte du calendrier des clubs. Si bien que les sélectionneurs de 32 qualifiés ne disposeront de leurs joueus qu’une semaine avant le début de la compétition. Une situation dont se plaignait déjà Didier Deschamps en novembre dernier en marge d’un rassemblement des Bleus.

"Comme tous les sélectionneurs, je subis [le calendrier], avait reconnu le sélectionneur face à la presse. C'est loin d'être l'idéal. On ne sait pas quand le tirage sera fixé pour les différentes équipes, il y a une obligation d'être sur site quatre ou cinq jours pour le premier match. Pour celles qui commenceront le lundi ou mardi, c'est impossible de faire un match amical."

Une acclimatation facilitée

Ce temps de préparation réduit permet aussi de comprendre l’importance de la notion de groupe au sein des différentes équipes. Contrairement à d’habitude quand le staff dispose de ses 23 joueurs pendant près d’un mois et peut leur permettre de tisser des liens et pour s’acclimater au Qatar. Arrivés ces derniers jours dans l’état du Golfe, le staff de l’équipe de France et le président Le Graët continuent de faire des repérages afin de sélectionner le camp de base pour le tournoi disputé en fin d’année (21 novembre-18 décembre).

Avec un temps de préparation réduit, la capacité d’adaptation aura son importance. Et là encore, trois jours de plus pour s’acclimater aux conditions de jeu à Doha - à savoir un grand soleil et des températures oscillant entre 25° et 30° - devraient contribuer aux succès des équipes engagées.

La Belgique veut être dans les derniers

Du côté tricolore, officiellement on n’a pas de préférence concernant le tirage au sort. En tout cas, ni Didier Deschamps ni la FFF n’ont communiqué à ce sujet. En Belgique, Roberto Martinez s’est lui montré assez clair: il ne veut pas être tiré trop tôt. Peu importe les équipes que les Diables rouges défieront, le technicien veut entamer la Coupe du monde dans les derniers.

"Je pense que le nombre de jours de récupération avant le début du tournoi fera une grande différence, a lâché Roberto Martinez auprès de la presse d’outre-Quiévrain dont le journal Het Nieuwsblad. La plupart des Diables rouges joueront encore le dimanche 13 novembre. Nous nous réunirons quand même le lundi 14 novembre, mais reste à savoir si nous aurons d'abord le temps de nous rencontrer à Bruxelles et peut-être même d'avoir un match d'entraînement ou si nous devrons aller au Qatar tout de suite. Je préfère commencer le plus tard possible."

Tous les chapeaux pour le Mondial 2022

Chapeau 1: Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte).

Chapeau 2: Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.

Chapeau 3: Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

Chapeau 4: Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié européen, vainqueur barrage intercontinental 1, vainqueur barrage intercontinental 2.