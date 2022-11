Coupe du monde 2022: les scénarios pour l’adversaire de la France en 8es

Qualifiée et quasiment assurée de la première place, la France est encore dans le flou total sur son potentiel adversaire en huitièmes de finale, qui devrait être le deuxième du groupe C, où tout reste à jouer.

L’équipe de France est sure d’une chose: elle disputera les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le mystère reste, en revanche, entier sur l’identité de son adversaire qui devrait être le deuxième du groupe C puisque les Bleus sont quasiment assurés de la première place (à moins d’une défaite face à la Tunisie combinée à un succès de l’Australie et d’une meilleure différence de buts des Socceroos). Le verdict sera connu ce mardi soir sur les coups de 22h après Pologne-Argentine et Arabie-saoudite. Avant les coups d’envoi de ces deux matchs, les quatre équipes peuvent se qualifier ou être éliminées.

1er: Pologne, 4 points (+2 de différence de buts)

La Pologne sera qualifiée et première du groupe si elle bat l’Argentine. Un match nul validerait aussi sa présence au tour suivant sans assurer sa première place puisqu’un succès de l’Arabie saoudite la priverait de ce privilège. Une défaite contre l’Argentine lui garantirait au mieux la deuxième place s’il n’y a aucun vainqueur entre l’Arabie saoudite et le Mexique. Un match nul entre ses deux nations ne serait pas éliminatoire si les Polonais conservent une meilleure différence de but que l’Arabie saoudite (+2 contre -1 actuellement) qui compterait alors le même nombre de points (4).



La Pologne deuxième et prochain adversaire (probable) de la France si…

- elle fait match nul contre l'Argentine et l'Arabie Saoudite bat le Mexique

- elle perd par moins de trois buts d'écart contre l'Argentine et l'Arabie Saoudite fait match nul contre le Mexique

- elle perd contre l'Argentine et le Mexique bat l'Arabie Saoudite par moins de trois buts d'écart

2e: Argentine, 3 points (+1)

L’Argentine sera qualifiée en cas de victoire et même première si l’Arabie saoudite ne bat pas le Mexique. Elle sera deuxième si elle gagne et que l’Arabie saoudite s’impose face au Mexique et termine avec une meilleure différence de buts (+1 pour l’Argentine, -1 pour les Saoudiens). Un nul pourrait suffire en cas de nul entre l’Arabie saoudite et le Mexique ou si le Mexique s’impose sans terminer avec une meilleure différence de buts. Une défaite éliminerait l’Albiceleste.

L’Argentine deuxième et prochain adversaire (probable) de la France si…

- elle bat la Pologne et l'Arabie Saoudite bat le Mexique en terminant avec une meilleure différence de buts que les Argentins

- elle fait match nul contre la Pologne et l'Arabie Saoudite et le Mexique font match nul

- elle fait match nul et le Mexique gagne sans rattraper sa différence de buts

3e : Arabie saoudite, 3 points (-1)

L’Arabie saoudite sera qualifiée en cas de victoire face au Mexique. Elle sera même première si ce succès se combine à un nul entre l’Argentine et la Pologne. Elle sera deuxième si la Pologne gagne et que les Saoudiens battent le Mexique. Un nul leur offrirait aussi la deuxième place si la Pologne bat l’Argentine ou si l’Argentine s’impose par plus de trois buts d’écart. Une défaite éliminerait les hommes de Hervé Renard

L’Arabie saoudite deuxième et prochain adversaire (probable) de la France si…

- elle gagne contre le Mexique et la Pologne bat l'Argentine

- elle gagne contre le Mexique et l'Argentine bat la Pologne en conservant une meilleure différence de but générale

- elle fait match nul contre le Mexique et la Pologne bat l'Argentine

- elle fait match nul contre le Mexique et l'Argentine gagne de plus de trois buts d'écart contre la Pologne

4e: Mexique, 1 point (-2)

La donne est simple pour le Mexique, dernier du groupe et qui ne peut plus terminer premier. Tout autre résultat qu’une victoire éliminera les coéquipiers de Guillermo Ochoa qui ne sont pas maîtres de leur destin. Ils doivent en effet compter sur une victoire de la Pologne contre l’Argentine, ou un match nul entre les deux nations en comptant sur un succès de plus de trois buts de le part. Un succès de l’Argentine contre la Pologne peut aussi fonctionner si le Mexique gagne et termine avec une meilleure différence de buts que la Pologne.

Le Mexique deuxième et prochain adversaire (probable) de la France si…

- Il bat l'Arabie Saoudite et la Pologne bat l'Argentine

- Il bat l'Arabie Saoudite, l’Argentine bat la Pologne et le Mexique termine avec une meilleure différence de buts que la Pologne

- Il bat l'Arabie Saoudite par plus de trois buts d'écart et l'Argentine et la Pologne font match nul