Coupe du monde 2022: inquiétude sur la pelouse du stade de Pologne-Argentine

Plusieurs joueurs se sont plaints de la dégradation de la pelouse du stade 974 où doit se jouer Pologne-Argentine, match décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce mercredi (20h).

A quelques heures de son match crucial face à la Pologne ce mercredi (20h), l’Argentine a reçu des nouvelles inquiétantes… du Brésil. La fédération brésilienne s’est en effet plainte officiellement auprès de la Fifa de la dégradation de l’état du terrain du stade 974 où les Brésiliens pourraient disputer leur huitième de finale. C’est aussi là que l’Argentine et la Pologne s’affronteront pour tenter de se qualifier au tour suivant.

"Il faut faire quelque chose pour que ce soit au niveau qu'exige une Coupe du monde"

"Nous avons fait une consultation hier (lundi, ndlr) mais nous allons en faire une de plus avec la Fifa, a déclaré Juninho Paulista, coordinateur technique de la sélection. On pense que pour le huitième de finale là-bas, la pelouse sera plus dégradée car il reste encore deux matches à jouer dans le stade. Je ne sais pas ce qui peut être fait, mais il faut faire quelque chose pour que ce soit au niveau qu'exige une Coupe du monde."

Cette demande officielle intervient après les plaintes de nombreux joueurs brésiliens après leur victoire arrachée in extremis face à la Suisse (1-0) dans ce même stade, lundi. "L'herbe est un peu fine, ce n'est pas facile de contrôler le ballon, a confié Richarlison après le match. On a l'habitude de jouer en Europe sur des terrains qui ressemblent à des tapis, on est arrivés ici et il manque du gazon, c'est difficile. Mais si c’est difficile pour nous, ça l’est aussi pour l'adversaire."

Les joueurs ne s'y sentent pas en sécurité

D’autres coéquipiers l’ont rejoint. "Le terrain était un peu bizarre, on s'en est aperçu dès l'échauffement, a ajouté Alex Telles. Le ballon rebondissait plus, il roulait beaucoup et nous ne nous sentions pas très en sécurité." "Nous avons essayé de marquer de différentes manières, mais le terrain nous a affectés, a aussi témoigné Bruno Guimaraes. C'était mauvais, ce n'était pas comme nous l'espérions. On a dû maîtriser des ballons qu'on joue normalement d'une seule touche, là on a perdu un peu de temps."

Depuis le début du Mondial, quatre rencontres ont été disputées en six jours dans ce stade construit avec des conteneurs, le seul sans climatisation et qui sera démonté à l’issue de la compétition. Il a accueilli Mexique-Pologne (0-0), Portugal-Ghana (3-2), France-Danemark (2-1) et Brésil-Suisse (1-0). Il doit encore en recevoir trois: ce fameux Pologne-Argentine, Serbie-Suisse (jeudi, 20h) et le potentiel huitième de finale du Brésil (lundi 5 décembre, contre le deuxième du groupe G, Portugal, Ghana, Corée du Sud, Uruguay). Les Brésiliens font pression pour des améliorations ou une délocalisation. Un tel scénario est déjà trop tard pour les Argentins et Polonais, au pied du mur sur un "champ de patates".