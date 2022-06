Coupe du monde 2022: Redmayne, le gardien australien a jeté les instructions du gardien adverse

Andrew Redmayne, le gardien de l’Australie, a balancé un morceau de papier du gardien du Pérou sur lequel était inscrit les informations sur les tireurs adverses lors de la séance de tirs au but lors du barrage à la Coupe du monde 2022.

Le nom méconnu d’Andrew Redmayne (33 ans) a franchi les frontières de l’Australie - où il joue depuis le début de sa carrière - lundi lors du barrage de Coupe du monde remportée l’Australie face au Pérou (0-0, 5 tab 4). Ses grimaces et ses étranges déhanchés sur la ligne de but ont grandement participé à offrir la qualification pour le Mondial. Le coup tactique parfait du sélectionneur Graham Arnold qui a fait entrer son gardien à la toute fin de la prolongation à la place du titulaire et capitaine, Mathew Ryan. Résultat: il a repoussé deux tentatives péruviennes.

Andrew Redmayne © Capture BBC

Mais Redmayne, qui fêtait seulement sa troisième sélection, n’a pas seulement fait le pitre pour déstabiliser les tireurs adverses. Il s’en est aussi pris vicieusement au gardien péruvien Pedro Gallese. Les images de télévision ont ainsi surpris Redmayne arracher un morceau de papier de la bouteille sur laquelle Gallese avait inscrit les informations des tireurs australiens avant de le jeter derrière les panneaux publicitaires. Il a réalisé son méfait pendant la première tentative de Martin Boyle… repoussée par le gardien péruvien.

"Je ne suis pas un héros"

Avant le début de la séance, ce dernier avait été aperçu en train de regarder à l’intérieur de sa serviette où il avait placé sa gourde avec ses instructions collées dessus. Cela lui a immédiatement servi mais, privé de son précieux morceau de papier, il n’a pas arrêté une seule des quatre dernières tentatives australiennes. Aaron Mooy, Craig Goodwin, Adjin Hrustic, Jamie Maclaren et Awez Mabil ont tous marqué. Redmayne a, lui, mis en échec Luis Advincula et Alex Valera.

"Je ne vais pas m'en attribuer le mérite, a déclaré le héros du jour à l’issue de la rencontre. Les gars ont couru pendant 120 minutes. C'est un travail d'équipe. Je ne suis pas un héros. J'ai juste joué mon rôle comme tout le monde l'a fait ce soir. Cette idée a été émise lors de la présélection que cette séance de tirs au but pourrait se produire dans ce genre de circonstances. En fin de compte, c'est à pile ou face. Soit à droite, soit à gauche."