Australie-Pérou: danse sur sa ligne et sourire déjanté... Le show du gardien australien pendant les tirs au but

Remplaçant au coup d'envoi du barrage intercontinental remporté par l'Australie ce lundi face au Pérou (0-0, 5 tab à 4), Andrew Redmayne a marqué les esprits après être entré en jeu spécialement pour la séance de tirs au but. Après avoir gesticulé sur sa ligne sur chacune des tentatives sud-américaines, le gardien a qualifié l'Australie pour le Mondial 2022 au Qatar.

Comment devenir un héros national en l'espace de quelques minutes... Entré en jeu à la place de Mathew Ryan à quelques instants des tirs au but, le gardien Andrew Redmayne a aidé l'Australie à battre le Pérou (0-0, 5 tab à 4) lors du premier barrage intercontinental pour le Mondial au Qatar. En stoppant la tentative d'Alex Varela, le vétéran de 33 ans a envoyé les Socceroos au Qatar où ils retrouveront l'équipe de France, la Tunisie et le Danemark. Au-delà de son arrêt décisif, c'est bien le style totalement déjanté du joueur de Melbourne City qui a marqué les esprits.

Et pour cause, Andrew Redmayne a gesticulé comme un diable sur chacun des tirs péruviens. En bougeant sur sa ligne jusqu'à la frappe de son adversaire, l'Australien a parfois manqué d'intensité pour essayer d'arrêter le ballon. Mais sa danse endiablée a finalement payé malgré les deux avertissements de l'arbitre lui intimant de bien garder un pied sur sa ligne au moment de ses impulsions.

>> Australie-Pérou (0-0, 5 tab à 4)

Une célébration devenue virale en quelques instants

Si l'Australie était mal partie dans cette séance après le raté de Martin Boyle dès le premier tir, l'expérimenté Luis Advincula a raté son tir sur le troisième essai du Pérou. Considéré comme l'une des révélations de la Coupe du monde 2018, la latéral droit de la Blanquirroja a trop forcé sa frappe et heurté le poteau.

Quelques tirs au but réussis plus tard, trois pour l'Australie et deux pour le Pérou, Alex Varela s'est avancé pour faire face à Andrew Redmayne. Et cette fois, celui qui n'a jamais ailleurs que dans le championnat australien a sorti une parade magnifique.

Un arrêt de grande classe suivi d'une mine incroyable au moment de célébrer. Après une brève course, Andrew Redmayne s'est figé dans le sol la bouche grande ouverte.

Un instant qui n'a duré qu'une micro-seconde mais qui a laissé le temps à ses coéquipiers d'arriver pour lui sauter dessus. Totalement hilare, le barbu a ensuite dignement célébré cette belle qualification de l'Australie pour la Coupe du monde.

Redmayne, star des réseaux sociaux

Quelques instants surtout qui ont permis à Andrew Redmayne de faire le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Entre ceux qui ont parié de se raser la tête s'il parvenait à arrêter un tir au but ou ceux qui sont tombés amoureux de son style dingue, les messages n'ont pas manqué.

"Redmayne le héros national! Quelle légende, danser dans le but comme ça pour arriver à l'arrêter et envoyer l'Australie à la Coupe du monde", s'est enflammé un supporter des Socceroos sur Twitter.

D'autres fans se sont amusés à rappeler que ce style unique en son genre était la marque de fabrique d'Andrew Redmayne qui en avait déjà fait autant en championnat.

Et un autre internaute d'espérer un beau parcours de l'Australie au Mondial pour encore une fois voir Andrew Redmayne s'illustrer: "Redmayne, légende des tirs au but, a lancé un nouveau fan du gardien. Maintenant je veux juste que l'Australie atteigne les huitièmes de finale et les tirs au but..."

17 ans après avoir déjà décroché un billet pour la Coupe du monde après une folle séance de tirs au but, l'Australie a remis ça ce lundi. En 2005, Mark Schwarzer avait sorti deux tentatives uruguayennes pour envoyer les Socceroos.

En 2022, il aura suffit d'un poteau pour sauver puis d'un unique arrêt d'Andrew Redmayne pour qualifier les Australiens... et enflammer la toile. Bonne nouvelle pour l'équipe de France, premier adversaire de la sélection océanienne pendant le Mondial au Qatar, il n'y aura pas de séance de tirs au but.