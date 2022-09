Coupe du monde 2022: snobé par le Brésil, Caio Henrique pense à la sélection espagnole

Malgré de solides performances avec l’AS Monaco, l’arrière gauche Caio Henrique n’a jamais été convoqué avec son pays, le Brésil. Selon Marca, le joueur qui a la double nationalité brésilo-espagnole pense à se rapprocher de la Fédération espagnole pour intégrer la Roja.

Semaine contrastée pour Caio Henrique. Avec l’AS Monaco, le piston gauche s’est imposé deux fois. D’abord en Ligue Europa sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade (0-1) puis dimanche soir face à Lyon en Ligue 1 (2-1). Face aux Gones, c’est lui qui délivre les deux passes décisives, ce qui porte à quatre son total en cinq rencontres de championnat.

Ces belles stats et plus globalement ses bonnes performances en Principauté ne lui ont pourtant jamais ouvert les portes de la sélection brésilienne. Malgré un poste où la concurrence est ouverte, Henrique, ex-international U20 et U23, n’a jamais été appelé par Tite. La mauvaise nouvelle de la semaine passée, c’est que le sélectionneur du Brésil a encore zappé le Monégasque de sa liste, lui préférant Alex Sandro (Juve) et Alex Telles (FC Séville).

Caio Henrique avec le Brésil U20 en 2017 face à l'Uruguay © AFP

Les soutiens de Deco et Diego Costa

Désireux de connaître le niveau international et pourquoi pas de disputer la Coupe du monde au Qatar, Henrique réfléchirait à se diriger vers la Roja, annonce Marca ce lundi. Depuis 2020, le joueur bénéficie en effet de la double nationalité brésilienne et espagnole. Il pourrait postuler à une place en sélection espagnole si Luis Enrique était convaincu par ses performances.

Ses démarches seraient facilitées par l’un de ses agents, Deco. L’ex-milieu de Porto avait lui aussi été snobé par le Brésil avant de devenir vice-champion d’Europe avec le Portugal en 2004. Autre appui pour le Monégasque, celui de Diego Costa. Le néo-avant-centre de Wolverhampton qui a lui aussi opté pour la Roja aux dépens de la Seleçao est l’un de ses meilleurs amis.