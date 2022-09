Mercato: c'est officiel, Diego Costa fait son grand retour en Premier League

Wolverhampton a officialisé la signature de Diego Costa (33 ans) jusqu’à la fin de la saison "sous réserve d'une autorisation internationale", ce lundi. L’attaquant revient en Premier League quatre ans et demi après son départ.

Diego Costa (33 ans) est de retour en Premier League. Wolverhampton a officialisé la signature de l'attaquant jusqu’à la fin de la saison de l’attaquant hispano-brésilien, ce lundi, "sous réserve d'une autorisation internationale". Annoncée ces derniers jours, son arrivée avait un temps été mise en doute en raison de problèmes administratifs (les autorités britanniques auraient dans un premier temps refusé de lui délivrer un permis de travail). Tout semble donc rentrer dans l'ordre.

Neuf mois sans jouer

Il arrive libre depuis la fin de son aventure avec l’Atlético Mineiro en janvier 2022, soit neuf mois sans jouer. Les Wolves s’étaient mis en quête d’un renfort après la blessure de leur recrue autrichienne, Sasa Kalajdzic (25 ans), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il s’était blessé dès son premier match face à Southampton (1-0) trois jours seulement après son arrivée en provenance de Stuttgart contre 17 millions d’euros.

Costa retrouve un championnat où il a brillé sous les couleurs de Chelsea pendant trois ans et demi (2014-janvier 2018). Il a inscrit 59 buts en 120 matchs avec les Blues et décroché trois titres (deux Premier League en 2015 et 2017 et une Coupe de la Ligue). Il y conserve l’image d’un joueur affamé et très dur sur l’homme.

"Nous sommes absolument ravis d'accueillir Diego Costa chez les Wolves pour son retour en Premier League, s’est réjoui Le président des Wolves, Jeff Shi, dans un communiqué. Un vainqueur en série avec une riche expérience au plus haut niveau, Diego apportera quelque chose d'unique dans notre vestiaire et sur le terrain, et nous attendons avec impatience son impact à Molineux et Compton cette saison."

Depuis son départ de Chelsea, Costa a d'abord retrouvé l’Atlético de Madrid (2018-2021), le club où il s’est révélé avant de rentrer au Brésil, son pays natal, pour une pige de six mois avec l’Atlético Mineiro. Né au Brésil, Costa a disputé deux matchs amicaux avec la Selecao en 2013 avant d’opter finalement pour la sélection espagnole en 2014 (24 sélections, 10 buts). Avec la Roja, il a participé à deux Coupes du monde (en 2014 et 2018).