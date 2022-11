Coupe du monde 2022: stupeur en Angleterre, Eric Dier estime qu'on peut "s'amuser sans boire d'alcool"

Présent en conférence de presse, le défenseur de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre Eric Dier a réagi à l'interdiction pour les fans d'acheter et de consommer de l'alcool aux abords des stades à la Coupe du monde. Il n'en fait pas une fatalité, estimant qu'il y a d'autres façons de s'amuser.

Il ne sera pas possible pour les fans de football de profiter d'un bon verre de bière en encourageant leur équipe lors de la Coupe du monde au Qatar. Pas dans les stades du moins (sauf en loges), ni aux abords de ceux-ci. Très friands de cette activité, les supporters anglais ont bien mal accueilli la nouvelle. Invité à réagir en conférence de presse ce samedi, le défenseur des Three Lions, Eric Dier, a pourtant tenu à calmer le jeu. "Tout d'abord, j'aime à penser qu'on peut s'amuser sans boire de l'alcool, a-t-il lancé. C'est important de le dire."

Vendredi, le gardien d'Arsenal Aaron Ramsdale avait déjà réagi, en dédramatisant la situation: "S'ils ne peuvent pas boire pendant le match, j'espère que nous pourrons être performants sur le terrain pour leur apporter de la satisfaction et de la joie."

"C'est à nous de pratiquer un football excitant"

Le défenseur des Spurs semble partager l'avis de son rival londonien: "Et comme Aaron (Ramsdale) l'a dit, c'est à nous, sur le terrain, d'apporter de la joie aux supporters. J'ai ressenti ça dans tous les matches que j'ai disputés, l'ambiance (en tribunes) dépend du style de jeu qui est proposé. Donc c'est à nous, et à toutes les équipes du tournoi, de pratiquer un football excitant. C'est ce qui va générer de belles ambiances dans les stades", a t-il assuré.

Le joueur a ensuite fait part de sa lassitude à devoir s'exprimer sur des sujets extra-sportifs, qui ne concernent pas vraiment les joueurs. "C'est difficile pour nous les joueurs. On vient ici et on est interrogé sur ce genre de sujets. Je me doutais que j'aurais ce type de questions aujourd'hui. Par exemple, quand cette Coupe du monde a été attribuée au Qatar, j'avais 16 ans à l'époque, c'est très difficile pour moi d'en parler", a t-il ajouté.

L'Angleterre à rendez-vous avec l'Iran lundi à 14h (heure française) pour le premier match du Groupe B dans ce Mondial.