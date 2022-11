Coupe du monde 2022: "Les fans peuvent survivre sans bière pendant trois heures", lance Infantino

Lors d'une conférence de presse parfois lunaire, à la veille du début du Mondial 2022 au Qatar, le patron de la Fifa Gianni Infantino a défendu ce samedi la volte-face des organisateurs sur la question de l’alcool aux abords des stades.

C’est un Gianni Infantino particulièrement offensif (et théâtral) qui s’est présenté ce samedi en conférence de presse à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar. Dans une tentative de réponse aux nombreuses critiques visant l’organisation de cet événement planétaire (accusations de corruption, sort réservé aux travailleurs migrants, respect des droits des femmes et des personnes LGBTQ+, impact environnemental…), le patron de la Fifa s’est lancé dans un long monologue. Avec des arguments parfois… surprenants.

"Aujourd'hui, je me sens qatari, arabe, africain, gay, handicapé, travailleur migrant. Je sais ce que cela veut dire d'être discriminé, d'être harcelé, en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé parce que j'étais roux et j'avais des taches de rousseur", a-t-il notamment lancé, avant de revenir sur la dernière polémique en date : la volte-face des organisateurs sur la question de l’alcool. Les autorités du Qatar et la Fifa sont effectivement revenues sur leur décision de vendre de la bière aux fans autour des stades du Mondial (l'alcool est déjà interdit en tribunes, hors loges). Comme annoncé dans un communiqué, il a été décidé de "supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades" et de "concentrer la vente de boissons alcoolisées" dans les fan zones et les établissements autorisés.

Il prend l'exemple de la France

Un revirement totalement compréhensible à en croire Infantino. "Je pense personnellement qu'on peut survivre sans bière pendant trois heures. Que ce soit en France, en Espagne, en Ecosse", a déclaré le dirigeant suisse. La pilule a pourtant du mal à passer du côté du fabricant de bières Budweiser, un sponsor majeur du Mondial depuis trois décennies. Le groupe, qui conserve la possibilité de vendre des bières sans alcool autour et dans les stades, a pris acte d'une décision "en dehors de (son) contrôle".

"Budweiser est l'un des partenaires de la Fifa et nous allons continuer avec eux jusqu'en 2026. (…) Il va y avoir huit ou dix grandes fans zones, plus de 200 points de vente d’alcool à travers le Qatar, plus de huit fans zones où plus de 10.000 personnes peuvent boire de l’alcool au même moment. (…) Je pense que si pendant trois heures par jour, vous ne pouvez pas boire de bière, vous pourrez survivre. D’autant plus que les mêmes règles existent en France, en Espagne, en Ecosse, où la bière n’est pas autorisée dans les stades. Ça devient un sujet de discussion parce que c’est un pays musulman. Je ne sais pas pourquoi…", a répliqué Infantino.

"Je me sens 100% en contrôle de ce Mondial, a-t-il insisté en réponse à une question sur les changements de dernière minute qui surviennent avant ce Mondial. Chaque décision est prise en coordination avec le Qatar. Ce Mondial est nouveau pour nous car pour la première fois plusieurs équipes sont au sein des mêmes villes. Huit stades dans un rayon de 50km, c'est une logistique compliquée. Il n'est jamais trop tard pour changer et peut-être que nous allons devoir faire d'autres changements durant le Mondial. Mais c'est pour la sécurité des fans. (...) C'est la première fois qu'une Coupe du monde est organisée sur un si petit espace et il faut pouvoir gérer facilement le flux de personnes sans avoir à gérer ce problème. (...) Si c'était le seul problème que nous avions dans cette Coupe du monde, alors je signerais directement et j'irais bronzer sur la plage jusqu'au 18 décembre."