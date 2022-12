Maroc-Portugal: la fierté de Regragui, Boufal attend les Bleus en demi-finale

Walid Regragui a rendu hommage à l'état d'esprit de ses joueurs, auteurs d'un nouvel exploit monumental face au Portugal (1-0). Sofiane Boufal espère lui croiser les Bleus, confrontés à ce soir à l'Angleterre (20h), sur la dernière marche avant la finale de cette Coupe du monde 2022.

Jusqu’au bout, le Maroc s’est accroché à son rêve, même quand il ne tenait plus qu’à un fil, et que ses joueurs tombaient au combat (Saiss sorti sur civière, Cheddira expulsé…). Le Maroc a encaissé - et parfois rendu - les coups dans une fin de match à sens unique, gérant les offensives portugaises avec la même discipline et une rigueur semblable à celles qui lui avait permis de triompher des Espagnols au tour précédent, arrachant un nouvel exploit historique. Le Maroc a offert au monde du football une immense leçon de courage et d’abnégation pour tenir tête au Portugal (1-0).

Boufal donne rendez-vous à la France en demi-finale

"On est tombés sur une grande équipe du Portugal. Nous, on tire au max, le capitaine s’est blessé mais tout le monde se bat, a réagi Regragui au coup de sifflet final au micro de beIN Sports. Je leur ai dit avant le match qu’il fallait écrire l’histoire de l’Afrique, c’est chose faite. On progresse, on avance avec nos qualités. On a créé un état d’esprit pour rendre ce peuple heureux. On se demandait quand on pouvait passer ce palier, c’est chose faite aujourd’hui. Ce n’est pas fini." La suite pourrait leur offrir un ultime marchepied avant la finale contre la France. Sofiane Boufal, qui possède la double nationalité, en rêve déjà.

"C’est un truc de fou, on vit un rêve et on n’a pas envie de se réveiller, a commenté l’Angevin, encore sous le choc émotionnel de la qualification. Je n’ai même plus les mots tellement c’est incroyable. Tout ce qu’on a, on le mérite. Mais ce n’est pas fini. J’ai des frissons rien que d’en parler, c’est incroyable. Je souhaite bonne chance à l’équipe de France, je souhaite les retrouver en demi-finale. Rendez-vous en demi-finale !"