Coupe du monde 2022: tout savoir sur la Pologne, adversaire de l’équipe de France en 8e

La Pologne a arraché la deuxième place de son groupe et défiera l’équipe de France en 8e de finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche (16h). Sous les ordres de Czesław Michniewicz, le "Mourinho polonais", les coéquipiers de Robert Lewandowski n’ont rien à perdre.

Les Bleus sont fixés: sur la route d’un troisième titre mondial, les hommes de Didier Deschamps vont devoir passer l’obstacle polonais. Malgré leur défaite contre l’Argentine ce mercredi soir lors de leur troisième match de poule (2-0), les coéquipiers de Robert Lewandowski ont terminé à la deuxième place du groupe C à la faveur d’une meilleure différence de buts que le Mexique. Au Qatar, les Polonais retrouvent la joie d’une phase finale de Coupe du monde pour la première fois depuis… 1986.

Au moment de débarquer au Mondial, les Bialo-Czerwoni, sortis en poule lors des deux dernières grandes compétitions (Euro 2021, Mondial 2018), n’avaient pourtant pas fait le plein de confiance. La sélection polonaise n’a remporté que trois des sept matchs qu’elle a disputés entre le mois de juin et le début du tournoi (trois défaites, un nul), avec notamment une fessée mémorable en Belgique en Ligue des nations le 8 juin dernier (6-1).

• Une phase de poule poussive

L’entrée en lice des Polonais au Mondial qatari a également été poussive. Opposée au Mexique - son principal adversaire sur le papier pour terminer derrière l’Argentine - dès son premier match, la Pologne n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre El Tri (0-0), avec notamment un penalty manqué par Robert Lewandowski face à Guillermo Ochoa.

Lors de la deuxième journée, la sélection polonaise a su faire redescendre l’Arabie saoudite sur terre après son exploit contre l’Albiceleste. Sans impressionner, les Bialo-Czerwoni se sont montrés sérieux pour prendre le meilleur sur la sélection emmenée par Hervé Renard (2-0). Avant de limiter la casse contre l’Argentine lors du dernier match pour arracher leur billet en 8e de finale.

• Lewandowski, Zielinski, Szczesny… Les joueurs clefs

C’est le premier nom qui vient en tête à l’évocation de la sélection polonaise. Depuis de très nombreuses années, Robert Lewandowski est le port-étendard des Rouge et Blanc. Deuxième du Ballon d’or 2021 et véritable machine à buts (déjà 18 réalisations en 19 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça depuis le début de la saison), l’attaquant de 34 ans sera le danger N°1 pour l’arrière-garde tricolore ce dimanche. Auteur de 77 buts en 136 sélections, le capitaine polonais va peut-être enfin se libérer en Coupe du monde après avoir inscrit le premier but de sa carrière dans ce tournoi face à l’Arabie saoudite lors de la deuxième journée de phase de poule.

Moins flashy que Lewandowski mais tout aussi crucial: Wojciech Szczesny. Le portier de la Juventus Turin (32 ans) est peut-être le meilleur joueur polonais depuis le début de ce Mondial qatari. Après avoir déjà sorti un penalty face à l’Arabie saoudite au cours d’un match où il s’est montré infranchissable, l’ancien gardien d’Arsenal a récidivé ce mercredi face à Lionel Messi. S’il n’a pas pu empêcher la défaite, ce penalty arrêté s’est finalement avéré ô combien crucial, la Pologne étant finalement passée en 8e de finale grâce à la différence de buts. Face aux assauts de Mbappé & Co, il sera de nouveau un élément clef.

En attaque, dans l’ombre de Lewandowski voire d’Arek Milik, titularisé à une seule reprise depuis le début de cette Coupe du monde (face à l’Arabie saoudite), Piotr Zielinski (76 sélections, 10 buts) est devenu un élément central. À 28 ans, le milieu offensif de Naples est arrivé à maturité, comme en témoignent ses six buts et sept passes décisives en club depuis le début de la saison et sa réalisation face à l'Arabie saoudite. Grâce à sa capacité à créer du jeu, il est l’atout N°1 de la Pologne pour lancer ses offensives.

• Czesław Michniewicz, le "Mourinho polonais"

Appelé pour pallier le départ précipité de Paulo Sousa à Flamengo il y a moins d’un an, cet ancien gardien de but, également passé sur le banc de la sélection espoirs, a réussi le pari de qualifier la Pologne pour ce Mondial en battant la Suède en barrages en mars derniers, moins de deux mois après sa nomination, le 31 janvier. Le "Mourinho polonais", surnom qui lui colle à la peau pour sa propension à ne pas garder sa langue dans sa poche et sa capacité à renverser des adversaires présumés plus forts grâce à une solidité défensive, a été vivement critiqué pour le niveau de jeu affiché contre le Mexique lors du premier match. Michniewicz est aussi régulièrement décrié pour ses liens étroits avec Ryszard Forbrich, un criminel condamné à quatre ans et demi de prison pour trucage de matchs.