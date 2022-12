Coupe du monde 2022: un agent de sécurité est mort après Argentine - Pays-Bas

Les organisateurs de la Coupe du monde 2022 ont annoncé le décès d’un homme de sécurité mardi, quelques jours après avoir chuté violemment après le huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas (0-0, 4 tab 3).

La Coupe du monde encore endeuillée. Les organisateurs ont annoncé le décès d’un garde de sécurité, John Njau Kibue, mardi. Ce dernier a été victime d’une grave chute samedi matin dans les travées du Stade Lusail alors qu'il était en service quelques heures après la fin du huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas (0-0, 4 tab 3).

Les équipes médicales du stade "se sont immédiatement rendues sur les lieux et ont fourni des soins d'urgence avant qu'il ne soit transféré à l'unité de soins intensifs de l'hôpital médical Hamad par ambulance", précise le média Peninsula. Il avait été placé en soins intensifs pendant trois jours avant de succomber à ses blessures samedi.

Les organisateurs ont remis un communiqué dans lequel ils assurent "enquêter de toute urgence sur les circonstances qui ont conduit à la chute et à fournir de plus amples informations en attendant le résultat de l'enquête". Ils ont aussi assuré veiller à ce que la famille du défunt reçoive toutes les sommes dues.

Trois journalistes sont morts dépuis le début du Mondial

Cette tragique nouvelle s’ajoute à la terrible liste noire de cette Coupe du monde. Trois journalistes ont en effet trouvé la mort depuis le début de la compétition. Le reporter américain Grant Wahl, 48 ans, a succombé à un malaise durant la même rencontre entre l'Argentine contre les Pays-Bas, vendredi. Il avait fait polémique au Qatar en portant un t-shirt arc-en-ciel lors d'un match pour apporter son soutien aux droits LGBT+.

Dimanche, Khalid Al Misslam, photojournaliste qatari de 44 ans, a lui aussi trouvé la mort comme l’a annoncé la chaîne Al-Kass TV pour laquelle il travaillait. Mardi, on a également appris le décès de Roger Pearce, directeur technique de la chaîne anglaise ITV et envoyé spécial sur la compétition. Le journaliste est en fait décédé le 21 novembre dernier peu avant le début du match du premier tour entre les États-Unis et le Pays de Galles, dans le groupe B.