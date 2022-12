Coupe du monde 2022: un élu italien compare les supporters marocains à des "singes hurleurs"

Membre de la Ligue du Nord, un parti d'extrême-droite, Marco Fiori a comparé dans des messages sur Facebook les supporters marocains à des "singes hurleurs" après les succès des Lions de l'Atlas en Coupe du monde.

Championne d'Europe en titre, l'Italie ne participait pas à cette Coupe du monde au Qatar. La compétition est malgré tout suivie par les locaux et le parcours du Maroc, qualifié pour les demi-finales, a provoqué la joie de nombreux citoyens qui possèdent des origines marocaines ou la double nationalité.

Membre de la Ligue du Nord, un parti politique d'extrême-droite, Marco Fiori a tenu des propos racistes à deux reprises ces derniers jours, en lien avec le parcours des Lions de l'Atlas au Mondial. Après la victoire face à l'Espagne lors des huitièmes, celui qui siège au conseil municipal de Santarcangelo di Romagna, dans la province de Rimini, écrivait sur Facebook: "J'espère que le Maroc sera éliminé de la Coupe du monde pour qu'on arrête enfin de voir des singes hurleurs dans la rue."

Fiori s'excuse mais estime que la phrase "n'offense" personne

Après le nouveau succès du Maroc, face au Portugal, lors des quarts de finale, Marco Fiori récidivait: "Attention. Des rassemblements de singes hurleurs sont à nouveau attendus ce soir." Depuis, l'homme a supprimé ses messages mais Jamil Sadegholvaad, le maire de Rimini, a condamné les propos insultants du politique: "Je ne sais pas si quelqu'un, capable d'écrire des choses comme ça, a besoin de plus d'indignation ou de pitié humaine. Le doute devient énorme si cette personne représente le quatrième parti italien dans la municipalité de Santarcangelo."

La polémique n'a pas tardé à arriver et Marco Fiori a tenté de se justifier depuis: "Le mot singe est couramment utilisé pour définir les gens qui crient et qui font le bordel. Parler de singe hurleur n'est pas un délit en soi. Je m'excuse si quelqu'un s'est senti offensé mais la phrase elle-même n'offense ni n'affecte aucune sphère sensible." Leader de la Ligue du Nord, Matteo Salvini n'a cette fois pas réagi aux propos de l'un des élus de son parti.