Coupe du monde 2022: un joueur du Costa Rica contrôlé positif à quelques semaines du Mondial

L'international costaricien Orlando Galo, un habitué des "Ticos" qui se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a subi un contrôle antidopage positif en Corée du Sud fin septembre, a annoncé mardi la Fédération costaricienne de football (FCRF).

Positif à un stéroïde anabolisant

Le joueur a fait l'objet d'un contrôle antidopage inopiné en marge de la rencontre entre le Costa Rica et la Corée du Sud (2-2). "La Fédération costaricienne de football (FCRF) annonce qu'elle a reçu un courrier de la Fifa notifiant qu'à la suite d'un contrôle antidopage, le joueur Orlando Galo Calderon a été déclaré positif à un produit catalogué comme interdit", a annoncé la FCRF dans un communiqué.



Selon la FCRF, le produit incriminé dont des traces ont été décelées dans les urines du milieu de terrain est le clostebol, un stéroïde anabolisant, et l'instance précise que Galo, 22 ans, a entre trois et sept jours pour faire appel. Passé ce délai, et après avoir étudié les arguments que celui-ci pourrait apporter pour sa défense, la Fifa prendra la décision de le suspendre ou pas.

En attendant, Galo a été autorisé par son club Herediano à disputer le match aller de la finale de la deuxième phase du Championnat de clôture costaricien, ce mercredi. Au Mondial qatari, l'équipe du Costa Rica, dont le Colombien Luis Fernando Suarez est le sélectionneur, évoluera dans le groupe E en compagnie de l'Espagne, de l'Allemagne et du Japon.