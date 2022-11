Coupe du monde 2022: un match "soporifique", la presse britannique pas tendre après la purge Angleterre-Etats-Unis

Ce samedi, la presse britannique est unanime après la prestation des Three Lions face aux Etats-Unis (0-0), lors de leur deuxième match de la Coupe du monde. Les deux formations anglo-saxonnes ont livré un spectacle ennuyant, au point de faire la Une de la plupart des quotidiens anglais.

Quatre tirs cadrés en 90 minutes, peu d'occasions franches... L'Angleterre et les Etats-Unis avaient réservé, vendredi soir, un voyage au bout de l'ennui à leurs supporters. Les deux formations anglo-saxonnes n'ont pas réussi à emballer leur deuxième rencontre dans cette Coupe du monde 2022 et se sont contentées d'un nul (0-0) des plus ennuyants. C'est en tout cas ce que rappelle à l'unisson la presse britannique ce samedi.

"Yawn in the USA"

Le Daily Star, le Sun, le Mirror, et même le Times mettent en avant le match soporifique livré par les acteurs, vendredi soir au stade Al-Bayt. À tel point que tous ou presque délivrent le même titre - "Yawn in the USA" ("bâiller aux Etats-Unis") - dans une référence commune au titre phare de Bruce Springsteen, "Born in the USA".

L'Angleterre doit finir le boulot contre le pays de Galles, finale décisive pour les Etats-Unis face à l'Iran

Les différents quotidiens illustrent leurs Unes avec des clichés de plusieurs compagnes des joueurs anglais - connues sous le nom de wags (wives and girlfriends) outre-Manche - en train de bâiller ostensiblement dans les tribunes, luttant contre le sommeil devant un spectacle peu réjouissant.

Sur le plan comptable, ce match nul entre les coéquipiers d'Harry Kane et ceux de Christian Pulisic ne reste cependant pas une mauvaise opération. Si l'Angleterre a manqué l'opportunité de se qualifier directement en s'imposant face aux Américains, elle reste en tête du groupe B et peut valider son billet pour les 8es de finale face au pays de Galles. De leur côté, les USA disputeront leur finale de groupe contre l'Iran avec la possibilité, en cas de victoire, d'accrocher le deuxième ticket qualificatif pour la suite de la compétition.

Le classement du groupe B :

1- Angleterre (4 points)

2- Iran (3 points)

3- Etats-Unis (2 points)

4- pays de Galles (1 point)