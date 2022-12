Angleterre-France: près de 19 millions de téléspectateurs français en tout ont regardé le quart de finale

L’équipe de France de football a réalisé contre l’Angleterre au Mondial 2022 sa meilleure audience à la télévision depuis la finale contre la Croatie en 2018. Outre les 17,7 millions de téléspectateurs sur TF1, le décompte des personnes ayant regardé la rencontre sur beIN Sports porte le total à près de 19 millions.

Les Bleus ont rejoint le dernier carré du Mondial 2022 au bout d’une fantastique bataille contre l’Angleterre (2-1). La rencontre de l’équipe de France au Qatar a permis aux diffuseurs de réaliser un vrai carton d’audience. Si le nombre de téléspectateurs devant TF1 était déjà connu, le total monte avec les chiffres de beIN Sports.

En plus des 17,7 millions de fans qui ont regardé le match en clair, il faut en rajouter environ un million supplémentaire sur la chaîne payante. Au total, 18,7 millions de Français ont regardé le quart de finale entre les protégés de Didier Deschamps et les Three Lions soit 67,5% de part d’audience. Toujours selon les éléments obtenus par RMC Sport, près de 26,7 millions de personnes ont passé au moins une minute devant le match.

>> France-Angleterre (2-1)

Une audience record… depuis France-Croatie en 2018

Le duel entre la France et son meilleur ennemi anglais a donné lieu à suspense insoutenable. Entre l’enjeu et le scénario de ce quart disputé à Doha, tout était réuni pour attirer les téléspectateurs devant leur écran.

Et cela a fonctionné puisque France-Angleterre a permis de réaliser la meilleure audience pour un programme, sport ou non-sport et toutes chaînes confondues, depuis la finale gagnée par les Bleus contre la Croatie en 2018. Lors de la finale en Russie, 19,3 millions de personnes avaient regardé la rencontre et le sacre des Bleus.

En attendant peut-être de supplanter l’audience de France-Croatie à l’occasion de la demi-finale contre le Maroc voire en cas de finale contre le vainqueur de Croatie-Argentine, les Bleus ont aussi signé une performance remarquable en prime-time.

Tous les jours de la semaine confondus, France-Angleterre a constitué la meilleure audience en prime time depuis la demie contre la Belgique en 2018. Reste maintenant à savoir si le choc contre les Lions de l’Atlas (mercredi dès 20h en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport) réunira encore plus de Français devant leur télé.