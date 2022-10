Coupe du monde 2030: Zelensky salue l'intégration de l'Ukraine à la candidature ibérique

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, s'est dit extrêmement satisfait de l'intégration de son pays à la candidature du Portugal et de l'Espagne pour l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Volodymyr Zelensky ne cache pas sa satisfaction. Le président ukrainien a salué ce mercredi un "symbole de victoire" après l'intégration de son pays dans la candidature commune de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030 de football, alors que Kiev fait face à une invasion russe.

Cette candidature "est plus qu'un symbole de la foi dans notre victoire commune", a-t-il écrit sur Twitter. "L'Ukraine perdurera, prévaudra et sera reconstruite grâce à la solidarité de ses partenaires. Merci à l'Espagne et au Portugal pour le soutien", a-t-il ajouté.

"L'Ukraine ne peut pas disparaître de notre mémoire après la fin de la guerre"

Pour le centenaire du joyau du ballon rond, lancé en Uruguay en 1930, les trois pays entendent "symboliser l'unité de l'Europe", avec l'appui de l'UEFA qui accueillait ce point-presse, a souligné de son côté Andriy Pavelko, le patron du football ukrainien.

"L'Ukraine ne peut pas disparaître de notre mémoire après la fin de la guerre (...) Aider les Ukrainiens signifie les intégrer dans des projets de cette dimension, leur donner de l'espoir pour l'avenir", a argumenté Fernando Gomes, le président de la fédération portugaise, après l'annonce de cette candidature commune.



Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a de son côté plaidé sur Twitter pour un "championnat pour la paix", tandis que son homologue Antonio Costa entend voir cette candidature démontrer "les meilleures valeurs de l'Europe".

Face à ce ticket ibérique et avant une décision de la Fifa attendue en 2024, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay représentent néanmoins une forte opposition, avec la perspective de ramener la Coupe du monde dans l'Amérique du Sud qui l'a vue naître.