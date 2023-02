Coupe du monde 2022: "Nous nous sommes toujours comportés de manière exemplaire", Messi prend la défense des Argentins

Dans un entretien au média argentin Olé, Lionel Messi a commenté les critiques émises sur le comportement de l'Albiceleste lors de la Coupe du monde 2022. Un faux procès selon l'attaquant du PSG, qui en remet une couche sur l'attitude Néerlandais lors du quart de finale.

L'attitude de la sélection argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar a fait parler. En quarts de finale face aux Pays-Bas puis lors des célébrations après la finale face à la France. Des critiques qui ont évidemment été entendues et relayées en Argentine. Mais pas acceptées. Interrogé par le quotidien Olé, Lionel Messi s'est longuement épanché sur ces remarques. Si l'attaquant du PSG n'évoque pas la finale et les célébrations parfois insultantes envers Kylian Mbappé et les Français, il se montre toujours aussi dissert sur les Pays-Bas.

Le septuble Ballon d'or n'a pas digéré le comportement des Oranje, tant en amont du quart de finale que lors de la rencontre. Surtout durant la séance des tirs au but.

"Les Pays-Bas n'ont eu aucune sorte de fair-play"

"Il me semble injuste que ce message (le manque de fair-play des Argentins) ait été installé car il n'est pas vrai, affirme le joueur parisien. Parce que personne ne nous a rien donné gratuitement et que nous nous sommes toujours comportés de manière exemplaire, sur et en dehors du terrain. Les gens (de l'équipe) étaient impressionnants et se comportaient mieux que jamais. Et je pense qu'ils parlent à cause de ce qui s'est passé avec les Pays-Bas, que tout commence là. Mais personne ne dit rien de ce qui s'est passé avant le match avec ces déclarations (des Néerlandais), de ce qui s'est passé pendant le match et de ce qui s'est passé lors des tirs au but également, de leurs provocations. Ils n'ont eu aucune sorte de fair-play.

Ce sont eux qui ont parlé et qui ont voulu déstabiliser nos joueurs au moment où nous allions tirer les pénalités. Tout le monde parle de ce qu'a fait l'Argentine après sa victoire mais personne n'en parle. Il me semble que nous devrions regarder attentivement le film et voir ce qui s'est passé pour ensuite commenter et établir que nous ne savions pas comment gagner."