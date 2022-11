Equipe de France: "Je lui ai dit bonjour", Oudéa-Castéra confirme des échanges très brefs avec Le Graët à Clairefontaine

Invitée sur BFMTV ce vendredi, Amélie Oudéa-Castéra a confirmé avoir très peu échangé avec Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), lors du dîner avec les joueurs de l’équipe de France, lundi.

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, était bien entourée à la table de l’équipe de France, lors du dîner à Clairefontaine, lundi soir. A sa droite: Hugo Lloris. A sa gauche: Didier Deschamps. Elle a en revanche gardé ses distances avec Noël Le Graët, président de la Fédération française de football également présent à ce rassemblement quelques jours avant le début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Invitée sur BFMTV ce vendredi, la ministre a indiqué avoir très peu échangé avec le dirigeant de l’instance, confirmant les échos d’une relation glaciale entre les deux personnes lors de ce dîner.

"On n’était pas à proximité"

"Il était en face de moi (à table, ndlr), a-t-elle situé. Je l'ai salué, je lui ai dit bonjour. Il a fait un petit speech au début, j'en ai fait un à la fin. On n’était pas à proximité."

Une explication sommaire sur le dirigeant d'une Fédération, objet d’un audit commandé par le ministère des Sports après les témoignages sur l’ambiance délétère au sein de l’instance et les accusations de harcèlement sexuel visant plusieurs salariés dont… Noël le Graët.

"Pour l'instant, je suis au travail, poursuit-elle. Mes équipes d’inspection générale du sport, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont lancé un audit. On est au travail pour regarder les modalités de pilotage de cette Fédération et regarder aussi la façon dont elle s’empare d’un sujet comme celui des violences à caractère sexiste et sexuelle où il faut absolument qu’elle fasse preuve d’une exemplarité à laquelle je l’ai vraiment appelé."

"Je n'ai pas interagi avec lui par SMS" (que Le Graët assure ne pas savoir écrire)

Elle a aussi réagi aussi à la défense de Le Graët assurant, sur RMC, qu'il ne savait pas envoyer de SMS, pour se défendre des accusations de harcèlement sexuel. "Je n'ai pas interagi avec lui par SMS, donc je ne me prononcerai pas sur le sujet, répond-elle. Je veux que cet audit aille au bout. J’ai été très claire sur le fait qu’il fallait un respect absolu de toutes les personnes, qu’il fallait libérer la parole mais aussi l’écoute des victimes, des plaignants. J’ai pris ça extraordinairement au sérieux. Dès les révélations de So Foot, j’ai tout de suite diligenté un audit là-dessus. Sur le domaine des violences à caractère sexiste et sexuelle dans le foot, on accélère la marche. Tous les cas mentionnés ont fait l’objet d’un examen par les équipes. Nous diligentons tout ce qu’il faut sur le plan des mesures administratives, l’analyse, les enquêtes, les signalements à la justice quand c’est nécessaire."

Questionnée sur une mise en retrait de Le Graët pendant l’enquête, Oudéa-Castéra botte en touche. "Il faut que cette Fédération soit exemplaire, insiste-t-elle. On voit que la proportion de signalements n’est pas à la mesure de sa proportion en termes de licenciés et de poids dans le sport. Il y a un effet retard. Elle a aussi fait des choses bien comme le contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs et des bénévoles. Quand on est la première Fédération de France, il faut être exemplaire et c’est ce que j’attends de cette Fédération."