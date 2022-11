Coupe du monde: Coup dur pour les dirigeants de la FIFA, relogés dans un hôtel sans alcool

Le palace prévu pour abriter les pontes de la FIFA n’est pas encore prêt. Et leur option de repli n’est pas forcément au niveau.

Il n’en sont pas encore à gratter une place dans le village de containers (à 200 euros la nuit quand même), mais les dirigeants de la FIFA vivent une sacrée mésaventure relatée par le très sérieux New York Times: ce sont malheureusement des choses qui arrivent quand de grands chantiers pharaoniques sont lancés, et c’est le cas au Qatar, mais l’hôtel de luxe prévu pour les abriter n’est pas encore prêt. Et il ne s’agit pas seulement d’un coup de peinture, comme dirait Noël Le Graët.

Relogés dans un hôtel san alcool

En attendant que les travaux soient finis (l’affaire, au mieux, de quelques jours), les huiles de la FIFA ont pu être relogés dans un autre hôtel qui, toujours selon le New York Times, ne sert pas d’alcool, ce qui est un léger problème vues toutes les réceptions censées être organisées par la FIFA et le très sélect FIFA Club.

Rassurons-nous, dans quelques jours, le luxueux édifice, "avec des décorations intérieures inspirées des super-yachts avec le plus grand lustre du monde" devrait être prêt rapidement.