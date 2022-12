Coupe du monde: "Du foutage de gueule", le coup de gueule de Rothen contre l'attitude de l'Espagne face au Japon

Jérôme Rothen reproche aux joueurs espagnols leur attitude face au Japon (défaite 2-1) en Coupe du monde ce jeudi. Si la Roja assure qu'il n'y a eu aucun calcul, le consultant RMC estime qu'il s'agit d'un "foutage de gueule" pour se retrouver dans une partie de tableau plus favorable.

Un revers qui ne semble pas si dérangeant. Battue par le Japon (2-1) ce jeudi lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, l'Espagne a terminé à la deuxième position de sa poule. De quoi, paradoxalement, se retrouver dans une partie de tableau qui semble plus abordable.

"J'ai vu des attitudes qui ne trompent pas"

Face aux critiques et aux soupçons, Luis Enrique et ses joueurs assurent qu'il n'y a eu aucun calcul. Consultant pour RMC, Jérôme Rothen n'a pas apprécié le spectacle proposé par la Roja: "J'ai vécu une énorme frustration (...). Il y avait des scénarios de fou et les matchs nous proposaient du spectacle, ça partait dans tous les sens. Après l'égalisation de l'Allemagne face au Costa Rica, qui donnait une qualification à l'Espagne même avec une défaite, j'ai vu des attitudes qui ne trompent pas, a noté l'ancien international français. Les Espagnols allaient moins vite vers l'avant, ça a duré de la 70e à la 85e. Ils étaient au courant qu'ils étaient qualifiés à la deuxième place. Comment peut-on expliquer qu'une équipe fasse de la passe à dix, même si c'est le jeu espagnol, en restant dans les 30 mètres des Japonais avec des passes latérales ou des frappes sans danger à 20 mètres?"

En cas de première place, l'Espagne aurait retrouvé la Croatie, dernier finaliste, lors des huitièmes et potentiellement le Brésil au tour suivant. Ce sera finalement le Maroc qui défiera l'équipe de Luis Enrique. "Dans les dernières secondes, quand tu perds un match, tu mets des longs ballons, tu joues les seconds ballons et tu mets de la présence devant le but. Il n'y a rien eu de tout ça, a poursuivi Jérôme Rothen. Les Espagnols ont perdu le match mais je n'ai pas vu de frustration, de l'énervement ni rien. On connaissait l'éventuel adversaire après les matchs de l'après-midi. Les Espagnols ont fait un choix en se disant que le Maroc serait peut-être moins compliqué que la Croatie."

"Du foutage de gueule"

Hugo Sanchez, légende mexicaine, a lui aussi par exemple clairement assuré que l'Espagne s'est inclinée volontairement, ne donnant pas tout. "Si je suis Marocain, en voyant la fin du match des Espagnols et cette gestion, je me dis que c'est du foutage de gueule, a lâché Jérôme Rothen. Il peut y avoir du calcul parce qu'on est sûr de terminer premier. Mais en aucun cas la France ou le Portugal n'ont terminé à la deuxième place. Ce n'était pas le cas de l'Espagne. Tu dois avoir une autre attitude en terminant deuxième. C'est un manque de respect pour le football et surtout pour le Maroc. J'espère que les Marocains se sont rendus comptes de l'escroquerie des Espagnols et qu'ils vont s'en servir pour leur manger les chevilles."